被關小黑屋、滯留70小時…陸生赴美留學問題受矚 陸外交部：停止滋擾遣返

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
近期履傳大陸留學生在美受到無端盤查、滋擾惡劣對待，甚至遣返待遇，圖為校園資料照。美聯社
正值美國開學季，在陸美關係波動下，大陸留學生赴美問題再受關注。大陸外交部發言人毛寧22日表示，近來美方頻繁對中國赴美留學生採取歧視性、政治性、選擇性執法，給予不公正待遇，敦促美方正視問題，停止針對中國學生、學者的無端盤查，滋擾遣返。

據澎湃新聞，22日大陸外交部例行記者會上，有記者提問稱，據了解，近期一些中國赴美留學生在入境美國時遭邊境執法人員無端盤查滋擾、惡劣對待，甚至遣返。毛寧做出上述回應。

毛寧指控，近來美方頻繁對中國赴美留學生採取歧視性、政治性、選擇性執法，給予不公正待遇，把他們帶入「小黑屋」反覆長時間盤查，有的滯留長達70多個小時，反覆盤問與他們赴美目的毫無關係的問題，甚至以所謂「可能危害國家安全為由」註銷簽證、禁止入境。

毛寧強調，「美方上述行徑嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重阻礙兩國正常人員往來，嚴重破壞中美人文交流氛圍。每一起案件發生後，中方都第一時間向美方提出嚴正交涉，表示強烈不滿，敦促美方徹查糾錯。」

毛寧表示，不允許任何1名赴美中國公民在任何時候、任何地方受到不公正待遇，「我們敦促美方正視問題，認真對待中方關切，將美國領導人歡迎中國留學生赴美學習的表態落到實處，停止針對中國學生、學者的無端盤查，滋擾遣返」。她說，中方將繼續採取有力措施維護赴美中國公民的正當合法權益。

日前，大陸駐洛杉磯總領館19日才在官網公告，提醒留學生了解並遵守美方入境相關要求，妥善準備所需材料，避免因資料不全或申報不實，而在邊境口岸遇到不必要的阻礙。

美方 毛寧 留學生 美中關係

