橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
8月22日川青鐵路青海段尖札黃河特大橋事故現場（無人機照片）。新華社
8月22日川青鐵路青海段尖札黃河特大橋事故現場（無人機照片）。新華社

大陸今天凌晨發生重大施工意外，川青鐵路尖扎黃河特大橋因鋼絞線繩索斷裂，造成施工人員16人墜落，官方通報已釀7人遇難、9人失聯。該橋原預定本月合攏，如今橋樑中部垮塌斷裂、橋面一片狼藉的畫面也曝光，周邊居民直呼，半夜發出巨大聲響，「像地震一樣」，讓人當場被嚇醒。

公開資訊顯示，尖扎黃河特大橋位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣和海東市化隆回族自治縣交界處，是川青鐵路全線重點橋梁工程之一，大橋總長1596.2公尺，拱頂距水面130公尺，相當於40多層樓高，橋面距離黃河水面55公尺，大橋兩側距離還有90公尺，也是大陸首座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋。

不過，已於6月完成封頂，原計畫今年8月實現主橋合攏的尖扎黃河特大橋，於今日凌晨3時許，因鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108公尺鋼梁主拱肋垮塌。據新華社報導，事發時16名施工人員在現場作業。

本日稍早，甘青鐵路公司曾通報，事故造成4人死亡、12人失聯後；後據大陸官方媒體人民日報等，於今日9時許再發通報，表示截至22日9時，事故已造成7人遇難，尚有9人失聯，救援工作正在展開。

不過，大陸官媒新華社午後最新通報又指，截至22日12時，事故已造成6人遇難，10人失聯。新華社在報導中，並未交代從7人遇難改為6人的原因，但因目前救援工作仍在進行中，事故情況應還有待確認。

據報導，大陸國家應急管理部已派工作組，前往指導大橋施工繩索斷裂事故救援處置。青海省已啟動重大突發事件Ⅲ級應急響應，出動救援車輛66輛、舟艇23艘、人員386人，和直升機等全力展開搜救。

據紅星新聞報導，住在事發地點附近的居民表示，事發約凌晨3點，當時傳來巨大的聲響，「像地震一樣」，他半夜直接被嚇醒。

從新華社和陸媒發布畫面可見，事發後，大橋中段坍塌，有部門橋面垂落碰觸下方水面，有繩索斷裂等情況，也有鋼管斷裂。

羊城晚報報導稱，當地指揮中心工作人員表示，遇險的施工人員分散在橋面、橋墩等位置，由於大橋存在二次坍塌的風險，救援人員暫時無法靠近，只能使用無人機進行定位。

有大陸專家稱，大橋鋼絞線斷裂可能原因，一是下部扣索鬆動，二是上部扣索受力過大。他說，從影片中看，扣索斷裂部位並不在端部，因此事故原因更偏向於後者，但專家也稱原因複雜，跟索本身質量、錨固情況、施工荷載都可能有關，還要結合調查具體分析。

川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋事故的救援現場。新華社
川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋事故的救援現場。新華社

