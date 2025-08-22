再生能源發電增多 研究曝大陸2025上半年碳排降…全年碳排量可望下降

快訊

中央社／ 北京22日綜合外電報導
「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）一份新研究顯示，拜再生能源發電增多之賜，中國2025年上半年的二氧化碳排放較去年同期減少1%。節能減碳示意圖。圖／AI生成
位於芬蘭首都赫爾辛基的非營利機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）一份新研究顯示，拜再生能源發電增多之賜，中國2025年上半年的二氧化碳排放較去年同期減少1%。

路透社報導，據CREA首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）為英國研究機構Carbon Brief所做的這份研究，今年頭6個月來自電力事業的碳排減少3%，電力事業是中國溫室氣體的最大來源。

糜偉在報告裡將碳排減少歸因於中國快速擴張的太陽能電廠群所產生的再生能源電力大幅增加。預計中國太陽能電廠2025年新增裝置容量將再創新高，使得全年碳排放量可望呈現下降趨勢。

中國目前是最大的二氧化碳排放國，上一次通報年度碳排下降是在2022年，主要與COVID-19疫情有關。中國設定的目標是2030年讓碳排達到峰值，並在2060年實現淨零排放。

中國今年1到6月供發電的煤炭用量下降3%，用於發電的天然氣消耗則增加6%。

由於中國房地產市場仍低迷，建材、金屬、水泥與鋼鐵等行業的碳排也有所下降。

然而研究也指出，有別於其他主要產業，中國化工產業的碳排量仍在上升。今年上半年，煤炭作為合成燃料與石化產品原料的使用量增長20%。

疫情 碳排放 碳排量 再生能源

