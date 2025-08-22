官方調查！陸未成年少女遭騙「提眉美容」80多針 眼腫留疤大破相

每到暑期都是大陸整容、醫美旺季，尤其許多學生藉機對自己進行「大改造」，然而陸媒報導，近日遼寧綏中縣發生1起未成年女孩進行「提眉美容」後，卻未達預期效果的案例，前前後後還遭沒有醫療執業許可的店家在臉上縫了80多針，留下明顯疤痕。

據澎湃新聞，早前陸媒披露訊息顯示，有1名住在遼寧葫蘆島的韓小姐反映，她在當地1家理髮店2樓接受 「提眉美容」手術後，未能達到預期效果，還留下明顯疤痕。

韓小姐稱，她今年尚未成年，近期在鎮上1家理髮店2樓做了雙眼皮埋線項目，做完後的第11天，發現雙眼皮始終未能達到預期效果，而後向店家反映。「我做完的雙眼皮很窄，就又找了這家店詢問情況，店方回應是因為我的眉毛壓眼睛，可以再做個提眉，就能讓雙眼皮變寬。」

接著，在店家聲稱「做完提眉第7天就能拆線、第9天就可以就化妝」後，整套流程下來，韓小姐前後遭業者在她的臉上縫了80多針，雙眼皮和提眉手術，總共消費約人民幣3,000多元。

此案例引起社會關注，遼寧葫蘆島「綏中縣聯合調查組」21日發布通報證實此案。通報表示，近日，綏中縣1女孩做提眉美容事件發生後，綏中縣高度重視，成立由衛健、市場、公安等相關部門組成的聯合調查組。

通報稱，經調查，該理髮店無相關醫療執業許可、人員無醫師執業證件，僅有工商營業執照，已由縣衛健部門勒令停業，並依法做進一步處理。

通報還指出，下一步，綏中縣將加強管理，對全縣美髮經營場所開展聯合檢查，如發現違法違規行為，立即依法依規嚴肅處理。

每年暑假都是大陸青少年的醫美整容旺季，央視新聞先前報導，這股高中畢業生醫美熱潮，已在大陸各地醫院普遍存在。多家醫院都估算，此期間整形美容科業務量增加3成，每年都呈現遞增趨勢，皮膚科、整型美容中心也都很熱門。