7死9失聯…陸青海黃河特大橋施工「繩索斷裂」釀重大事故

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
川青鐵路尖扎黃河特大橋合攏前資料畫面。（圖／取自新京報）
川青鐵路尖扎黃河特大橋合攏前資料畫面。（圖／取自新京報）

大陸22日凌晨發生重大施工意外，綜合人民日報和甘青鐵路公司訊息，凌晨3時許，位於青海省境內正在施工的川青鐵路尖扎黃河特大橋，發生施工時「繩索斷裂」事故，目前已造成7人遇難，尚有9人失聯，救援工作仍在進行中。

據甘青鐵路公司訊息，22日凌晨3時10分左右，由中鐵大橋局集團公司負責施工、位於青海省海東市化隆縣境內的在建的川青鐵路「尖扎黃河特大橋」施工時突發事故。

通報稱，事發時，該工程正進行鋼絞線張拉作業，現場突發鋼索斷裂，引發鋼拱掉落、扣塔頂張拉平台同步翻落，導致16名作業人員不幸跌落，包含15名施工工人、1名工程項目部現場負責人。

在早前甘青鐵路公司通報，事故造成4人死亡、12人失聯後；據人民日報等大陸官方媒體，於今日9時許再發通報，截至22日9時，事故已造成7人遇難，尚有9人失聯，救援工作正在展開。

公開資料顯示，發生這起重大施工意外的西成鐵路尖扎黃河特大橋，位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣和海東市化隆回族自治縣交界處，是世界跨度最大的雙線鐵路連續鋼桁拱橋，也是大陸第1座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋。

6月14日，尖扎黃河特大橋吊索塔架實現封頂，原計劃於8月實現合攏，是大陸川青鐵路路線上的重點工程，用於促進沿線地區經濟發展和旅遊資源開發，助推「絲綢之路經濟帶」與「長江經濟帶」互聯互通 。

失聯 經濟發展

