聽新聞
0:00 / 0:00

單月用電1兆度 陸創世界紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家能源局21日公布7月份全國用電量達1.02兆度（kWh），是中國單月用電量首度突破1兆度大關。該局宣稱，7月用電創新高的理由是多輪高溫天氣與工業生產「穩中向好」，且這一單月用電量是全球首次，相當於東協國家全年的用電量。

央視財經報導，中國全國7月份1.02兆度的用電量，較去年同期成長8.6%，且較10年前增加1倍。

中國國家能源局稱，7月份多輪高溫天氣與工業生產「穩中向好」，都是帶動用電量較快成長的主要原因。而在持續高溫高濕天氣拉動下，當月居民生活用電量達2039億度，較去年同期成長18%。

以地區來看，7月份中國多個地區用電量都創新高。其中，河南、陜西、山東等省的居民生活用電量，更較去年同期大增逾30%。

從電力來源來看，中國7月份風電、太陽能、生物質發電量比重接近總用電量的1/4。中國國家能源局說，這顯示中國能源綠色轉型的步伐正在加快。

能源 高溫

延伸閱讀

中國7月用電量突破1兆度 號稱創全球紀錄

允能雲林離岸風場正式商轉 年發電量達24億度

大陸前7月進出口增3.5% 對非洲貿易大幅增長

河南27歲賣貨女砸2萬 免費帶46老人遊鄭州「人美心善」

相關新聞

館長開陸影音帳號受阻 梁文傑：「捧得不夠」或需更努力打動對方

台灣知名網紅「館長」陳之漢近日直播透露被大陸列為「特殊份子」，並稱無法再開大陸影音網站抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中...

館長無抖音帳號！女星劉樂妍教開抖音「只缺這張」1方法飆髒話不封號

網紅「館長」陳之漢日前再度造訪大陸，頻頻對當地的科技發展大為讚嘆。不過卻在直播中突然抱怨，自己無法開設抖音、B站帳號，甚...

單月用電1兆度 陸創世界紀錄

中國國家能源局21日公布7月份全國用電量達1.02兆度（kWh），是中國單月用電量首度突破1兆度大關。該局宣稱，7月用電...

花卉微短劇 拍出「花香兩岸」

雲南首部兩岸花卉文旅微短劇「山海心語 花香兩岸」，日前在昆明石林台灣農民創業園正式殺青。該片拍攝歷時10餘天，取景昆明市...

搭公車女舉高手！冷氣出風口吹這物 眾人憂影響他人怒斥

這是在Cosplay自由女神像嗎？有女乘客在網上發文，指搭乘巴士時驚見有女子舉高手，將化妝刷具放到冷氣出風口下方，不滿對方將出風口當...

排隊買麵包遭OL插隊 女出聲提醒被無視...因1舉動被激怒

不少上班族只能在繁忙的通勤時間買早餐，最近1名女子在網上發文，表示早前在上班路上光顧一麵包店，店內顧客本來都乖乖地排隊，不料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。