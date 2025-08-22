聽新聞
花卉微短劇 拍出「花香兩岸」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
台灣演員李志希（中）助力短劇拍攝。圖／本報雲南昆明傳真
台灣演員李志希（中）助力短劇拍攝。圖／本報雲南昆明傳真

雲南首部兩岸花卉文旅微短劇「山海心語 花香兩岸」，日前在昆明石林台灣農民創業園正式殺青。該片拍攝歷時10餘天，取景昆明市樂居村、大哨森林公園、南國山花、斗南花市、花拍中心、石林台創園，台企統一生物科技、巨楊園藝花卉種植基地等地，講述了台商兩代人從了解雲南，到扎根雲南的創業發展故事。

昆明是雲南省台胞台商台企最為集中的城市。而雲南花卉多年來形成的產業，已吸引了兩代台胞前來昆明交流、定居、創業，與雲南同胞共建美麗家園。「山海心語 花香兩岸」，生動展現了「雲花」作為雲南得天獨厚的自然資源、品牌魅力、亮麗名片、發展成果，以及雲台兩岸同胞參與「花為媒」交流融合的精彩故事。

演員陣容體現兩岸融合特色：台灣實力派演員李志希傾情出演；與雲南鮮花有著不解之緣的花藝師兼主播李佳玲，以親身經歷詮釋「雲花」故事；劇中角色魏仁的原型—台灣青年台商鄭威仁更是親自出鏡、本色出演，用真實經歷串聯起兩岸花卉產業的交融記憶。

鮮花是雲南的靚麗名片，全大陸每10枝鮮切花，有7枝來自雲南。劇中場景設計深度錨定「花卉文旅+旅居生活」內核，將雲南昆明的標誌性景致與花卉產業緊密編織。劇集以花為媒，將台青的創業故事、兩岸同胞的親情友情愛情融入山水畫卷，既展現了「詩和遠方」的浪漫，也傳遞著雲台產業融合發展的無限活力。

「山海心語 花香兩岸」的拍攝足跡，遍布斗南花市、花拍中心、西山樂居村、大哨森林公園、台企花卉種植基地，這些場景不僅是劇情發生地，更成為「雲花」全產業鏈的縮影—從斗南的交易流通，到山林的種植培育，再到文旅場景的價值延伸，讓觀眾透過劇情觸摸到雲南花卉產業的鮮活脈動，感受兩岸同胞在這片花海中共同生活的溫暖肌理。

