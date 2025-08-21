館長無抖音帳號！女星劉樂妍教開抖音「只缺這張」1方法飆髒話不封號

網紅「館長」陳之漢日前再度造訪大陸，頻頻對當地的科技發展大為讚嘆。不過卻在直播中突然抱怨，自己無法開設抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中共閱兵，讓他相當難過。在大陸的女星劉樂妍21日指出，館長現在缺的是一張港澳台18碼的「居住證」，用了這張任何一個平台都能開帳號；且館長罵閩南語的話封不了號，因為方言抖音抓不到。

劉樂妍21日晚間在微博發文，表示館長說因為他刺青跟說髒話，抖音、B站不讓他開帳號。「我只能說，這是不可能的。我們當初用台胞證也是辦不了，所以國家才推出給台灣人辦港澳台18碼居住證，用了這張證件就暢行無阻了。」

劉樂妍指出，館長現在缺的是一張，港澳台18碼的居住證，他應該再來一次，把這張居住證辦好再走。有了這張港澳台18碼居住證，就等同台灣人在大陸的身分證一切就暢行無阻啦！任何一個平台都能開帳號，任何一個平台它就能直播。

劉樂妍還指出，刺青跟罵髒話，頂多被下播，封號而已，封個一天、三天，又是一條好漢。身上有刺青，你就穿衣服。「罵髒話咱也不是沒被封過啊，至少我知道在抖音，傻逼，白痴，神經病是不能罵的，因為我都被封了。」

劉樂妍提到，如果罵閩南語的話封不了，因為只要講方言，抖音抓不到，「你可以繼續罵，靠背哦，這我也是試過的，只要你想罵人的時候全部講成閩南語，都抓不到。」

劉樂妍最後強調，台灣人現在能開抖音、開帳號，在大陸能夠跟所有中國人一樣，一視同仁的權利，都是我們這些人，這麼多年，奮鬥出來的結果。