搭公車女舉高手！冷氣出風口吹這物 眾人憂影響他人怒斥

香港01／ 撰文：桃樂斯
有女乘客在網上發文，指搭乘巴士時驚見有女子舉高手，將化妝刷具放到冷氣出風口下方，不滿對方將出風口當「私人風筒」。示意圖／Ingimage
有女乘客在網上發文，指搭乘巴士時驚見有女子舉高手，將化妝刷具放到冷氣出風口下方，不滿對方將出風口當「私人風筒」。示意圖／Ingimage

這是在Cosplay自由女神像嗎？有女乘客在網上發文，指搭乘巴士時驚見有女子舉高手，將化妝刷具放到冷氣出風口下方，不滿對方將出風口當「私人風筒」，認為冷風可能會將碎粉吹至後方影響其他人，因此怒斥。

有網友表示不能理解，「他不覺得那樣子不好？」、「萬物皆我所用」，同時指出交通工具的冷氣出風口其實「非常骯髒」，「很多灰塵都積在風口的位置」、「這樣吹完放在臉上，不敏感也偷笑」。

巴士女乘客高舉化妝刷具 放冷氣出風口下方

該女乘客在threads帳號上傳約10秒影片，片中可見她當時搭乘巴士並坐於上層座位，其前方有女士舉起左手，將2支化妝刷具放到冷氣出風口下方，未知是否清洗後尚未乾透，所以想透過冷風吹乾刷子。

原PO在後方目擊整個過程，不滿對方將出風口當「私人風筒」，質疑冷風可能會將碎粉吹至後方，「後面一堆人在吃粉」，故公審怒斥。

網友：萬物皆我所用

許多網友都對女子的舉動感到詫異，「笑了，萬物皆我所用」、「他不覺得那樣子不好？」、「不要說私人不私人，那個效率高嗎？是心理上的自我安慰？」、「非正常人能理解」，又調侃「表面上她是一支化妝品，其實她是自由女神的權杖」。

冷氣出風口充斥塵埃細菌 網友嘲：用臉部測試過敏原

有更多留言指交通工具的冷氣出風口其實「非常骯髒」，「十幾二十年都不會有人來清洗，接著這麼多年來乘客又會用手去調節冷氣溫度，灰塵和細菌多到不敢想像」、「好多灰塵積在風口的位置，之後吹起的塵埃全落在掃把上，真的很髒亂。」、「洗完妝後都是想用在臉上乾乾淨淨的，這樣吹完噴在臉上，如果不敏感還真是偷笑」，又調侃「想用自己的臉來測試過敏原，真厲害」。

