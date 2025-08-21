排隊買麵包遭OL插隊 女出聲提醒被無視...因1舉動被激怒

不少上班族只能在繁忙的通勤時間買早餐，最近1名女子在網上發文，表示早前在上班路上光顧一麵包店，店內顧客本來都乖乖地排隊，不料快到原PO付錢時，忽然被另一女子插隊，「插隊」站在原PO前面，原PO兩度出言提醒對方排隊，對方卻假裝聽不到，後來原PO與女子使用不同的收銀機，原PO稱該女子竟不停怒視著她，便罵道「妳在做什麼？妳現在在插隊嗎？」，對方竟反斥她野蠻，讓原PO非常氣憤。

麵包店排隊遭插隊

原PO日前在Threads上發文分享事件，指某天早上買麵包時，店內顧客都拿著自己的麵包守規矩地排隊，但在即將輪到原PO時，忽然有1名女子想插隊，並站在原PO前面。原PO見狀便提醒對方說「小姐，麻煩妳去後面排隊啊」，然而對方沒有反應，原PO再放大聲量說道：「小姐，排隊後面呀！」，對方依然無動於衷。

怒斥女子插隊反被罵「野蠻」

原PO認為該名女子當下只是假裝聽不到，其後更直接上前準備付錢，剛好此時又有職員啟動另一台收銀機，原PO便到該收銀機付錢。不過，原PO指該名插隊的女子後來還一直怒瞪著自己，她一怒之下便罵道「妳在做什麼？妳現在在插隊嗎？」，對方則反斥她「野蠻」，讓她大感無奈又氣憤。原PO在文中直斥，「其實現在的人是不是不知道什麼叫禮貌呢？」，更表示假如不是趕著上班和擔心阻礙其他顧客，「真想和他拍片」。

原PO的經歷引來大批網友熱議，並指涉事女子不講道理，大讚原PO沒有沉默忍耐，「有時有些人會利用一些意圖讓你不出聲然後攻擊你」、「這些人都不知道插了幾次隊，自已不排隊還要說別人野蠻」、「欣賞妳出聲說他，好多人忍一時風平浪靜，縱容了一些不要臉的人」。

然而，亦有網友認為店員有責任確保顧客排隊，遇到插隊的客人就應處理和督促對方排隊，「有時真的要看收銀員的態度」、「收銀員知道有人插隊還是照樣幫那個人收錢？這樣員工也在包庇這些人啊」、「那個女的有問題，但收銀員也有問題，你這麼大聲說那個女的插隊，收銀員應該叫她排回隊，而不是收她的錢啊」、「其實收銀應該出聲」。

