館長開陸影音帳號受阻 梁文傑：「捧得不夠」或需更努力打動對方

台灣知名網紅「館長」陳之漢近日直播透露被大陸列為「特殊份子」，並稱無法再開大陸影音網站抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中共閱兵，讓他相當難過。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑21日表示，抖音直播須申請並符合多項規範，包括平台自身及中共相關單位要求。他並稱，館長過去言論及形象可能被視為「特殊分子」，因此開設帳號存在困難，但他認為也許「館長捧得還不夠」，「多努力」，或許就會打動陸方。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會針對記者問及上述問題時指出，已經提過，要進抖音直播需要申請，而這有許多規範，包括抖音自己的規範、中共網信辦或中宣部的規範，例如不能有大面積刺青，還有內容不能留於低俗等等。

梁文傑續稱，以館長過去的言論，確實會被看成特殊分子，所以當時即說館長要開撤抖音等平台是會有難度的，不過「也許可能館長還捧得不夠努力」，所以「我覺得還要多努力」，「也許就會打動對方（大陸）」。

此前，館長19日晚間在澳門用餐時開直播，談起第二次直播行表示相當不順，更稱17日得知無法觀看中共閱兵，接著又發現抖音、B站帳號無法開通，使其心情跌落谷底。他直言，「滿坑滿谷的抖音、B站都是我的影片，卻不讓我開帳號，做生意根本無法做」。他更感慨說道，「也許這就是我的命，坎坎坷坷的過」。

館長還針對無法開設帳號解釋，請團隊工作人員詢問關於開設抖音、B站帳號無法通過的原因，得到的回覆是他被列為「特殊份子」，必須有人替他背書才行。