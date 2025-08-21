中國7月用電量突破1兆度 號稱創全球紀錄

中國國家能源局今天公布7月份全國用電量達1.02兆度（kWh），是中國單月用電量首度突破1兆度大關。該局宣稱，7月用電創新高的理由是多輪高溫天氣與工業生產「穩中向好」，且這一單月用電量是全球首次，相當於東協國家全年的用電量。

央視財經報導，中國全國7月份1.02度的用電量，較去年同期成長8.6%，且較10年前增加1倍。

中國國家能源局稱，7月份多輪高溫天氣與工業生產「穩中向好」，都是帶動用電量較快成長的主要原因。而在持續高溫高濕天氣拉動下，當月居民生活用電量達2039億度，較去年同期成長18%。

以地區來看，7月份中國多個地區用電量都創新高。其中，河南、陜西、山東等省的居民生活用電量，更較去年同期大增逾30%。

從電力來源來看，中國7月份新能源發電比重顯著提升，風電、太陽能、生物質發電量快速增加，比重接近總用電量的1/4。中國國家能源局說，這顯示中國能源綠色轉型的步伐正在加快。