LV在南京開設全球首家美妝店 一支口紅要價5千

中央社／ 台北21日電

法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）進軍美妝市場，昨天在中國江蘇省南京市開設全球首家香水美妝精品店，同步發表全新美妝系列La Beauté，預計8月25日全球線上預售，一支口紅要價

人民幣1200元（約新台幣5100元），創市場新高。

儘管全球奢侈品銷售衰退，中國內需經濟疲弱，LV今年6月在上海推出「路易號」巨輪引發轟動後，再次在中國市場推出創舉，20日在南京德基廣場開設全球首家香水美妝精品店，同步發表美妝系列LaBeauté，進軍美妝市場。

綜合陸媒界面新聞、潮新聞，La Beauté美妝新品由全球頂級彩妝師麥格拉斯（Pat McGrath）擔任創意總監，包含55款口紅、10款潤唇膏和8款眼影盤，走高檔定位。

其中，定價1200元的LV Rouge口紅格外引人注目，替換芯定價也要510元，在中國遠超過其他同級美妝品牌口紅價格。例如，香奈兒（Chanel）普通口紅是420元左右；迪奧（Dior）因外殼設計特別，價格區間在400至760元；愛馬仕（Hermès）採用漆藝金屬材質包裝的唇膏，價格598至668元。

LV天價口紅引發中國大陸網友熱議，有人吐槽「這麼貴！有金子嗎？」還有人調侃「會配個LV皮套嗎？」儘管價格遠超過其他品牌，但LV仍強調「不計成本追求原料與工藝」的定位。

近兩年奢侈品行業集體遇冷，根據諮詢公司貝恩（Bain）最新報告，2025年全球奢侈品銷售額預計將進一步下滑2%到5%，可能創下15年來最大跌幅。

報導提到，今年上半年，酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）營收與利潤雙雙下滑。財報顯示，總營收比去年同期下跌4%至398.1億歐元，淨利潤下降22%至56.9億歐元。LV進軍高端美妝領域，也是完善品牌全品類矩陣、尋求新盈利增長點的重要舉措。

在眾多奢侈品牌中，香奈兒率先跨界美妝，歷經多年發展，香水與美妝產品線已成為香奈兒重要的業績支柱，貢獻了約1/3的銷售收入。

而貝恩諮詢預測，2025年全球高端化妝品與香水市場營收約為633億美元，到2029年將增長至830億美元。

愛馬仕2020年也拓展了彩妝品類，2021年香水與美妝業務收入增加46.5%，達3.85億歐元。不過今年上半年，其香水與美妝業務下滑3.8%至2.48億歐元。

報導稱，隨著LV進軍，高端美妝市場的競爭預計將進一步加劇。面對其他品牌已深耕多年，LV憑藉其強大的品牌號召力、控價能力與直營管道，或將對現有高端美妝市場形成顯著衝擊。

