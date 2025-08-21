月球阿波羅環形山何時出現？陸科學家用月壤精測「41.6億年前」

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2024年11月13日，在廣東珠海舉行的第15屆中國國際航空航天博覽會上，民眾觀看「嫦娥六號」任務取回的月球背面月壤樣品。新華社
2024年11月13日，在廣東珠海舉行的第15屆中國國際航空航天博覽會上，民眾觀看「嫦娥六號」任務取回的月球背面月壤樣品。新華社

大陸科學家近期透過對「嫦娥六號」月壤樣品進行高精度年代學研究，首次精確測定，月球上的阿波羅環形山（阿波羅盆地）形成於41.6億年前。該發現揭示月球「後期重轟炸期」（Late Heavy Bombardment）時間提供了關鍵證據。相關成果20日於國際期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）網上發表。

新華社20日報導，研究人員表示，月球形成初期，曾經歷劇烈的小天體撞擊事件，表面廣泛分布直徑超過300公里的巨型撞擊盆地，這些是最直觀的地質記錄；而在這些撞擊盆地集中形成的時期，被學界稱為月球的「後期重轟炸期」。

研究人員提到，「嫦娥六號」的採樣點所在的阿波羅環形山，直徑約540公里，作為月球南極—艾特肯盆地（South Pole–Aitken basin）內最大的次級撞擊構造，其形成年齡跟「後期重轟炸期」密切相關。

報導提到，中國科學院院士、中國科學院廣州地球化學研究所研究員徐義剛團隊，聯合廣州中山大學、香港大學及國外的合作者，在僅3.5克月壤中發現3顆大小150至350微米的特殊岩石碎屑。這些岩屑是阿波羅盆地形成時產生的撞擊熔融岩石，是記錄撞擊事件最理想的「岩石時鐘」。

因此，研究團隊準確測定了岩屑的年齡，同時綜合遙感圖像、地球化學數據等多方資訊，最終確認岩屑記錄的41.6億年，為阿波羅盆地的形成年齡。

嫦娥六號於2024年5月3日升空；6月2日，著陸器和上升器在月球背面阿波羅環形山著陸；6月4日，上升器自月球起飛；6月25日，返回器攜帶共計1935.3克月球背面月壤樣本、在內蒙古四子王旗著陸場著陸。

