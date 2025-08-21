陸駐荷使館提醒陸客 超量、私下交易或吸食「軟性毒品」均違法

中國大陸駐荷使館21日指出，近期有大陸公民在荷蘭大麻店購買、吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控。使館強調，雖然荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但若超量持有、私下交易或在公共場所吸食均屬違法，呼籲公民遵守荷蘭法律，保障自身安全。

據微信公眾號「中國駐荷蘭王國大使館」21日消息，使館聲明，提醒旅荷中國公民遠離毒品。使館指，近期個別旅荷中國公民在當地「大麻店」（Coffeeshop）購買吸食「大麻蛋糕」、「迷幻蘑菇」等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控，給自己和家人帶來傷害和恐慌。

聲明表示，雖然荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但購買、持有、吸食或出售相關毒品仍受荷法嚴格管控。超量持有、私下交易或在公共場所吸食毒品均屬違法行為，可導致罰款、拘留甚至刑事處罰。

聲明指，荷蘭全境的「大麻商店」均禁止向未獲荷合法居留的外國公民出售軟性毒品，顧客進入「大麻店」前均須接受居留證件檢查。且根據荷蘭法律，個人種植大麻等軟性毒品，或將在荷蘭購買的軟性毒品帶到他國，也屬於違法犯罪行為。

