快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐荷使館提醒陸客 超量、私下交易或吸食「軟性毒品」均違法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸駐荷蘭使館21日指，近期有大陸公民在當地「大麻店」購買並吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控。該使館強調，若超量持有、私下交易或在公共場所吸食均屬違法。圖／取自陸駐荷蘭使館公眾號
大陸駐荷蘭使館21日指，近期有大陸公民在當地「大麻店」購買並吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控。該使館強調，若超量持有、私下交易或在公共場所吸食均屬違法。圖／取自陸駐荷蘭使館公眾號

中國大陸駐荷使館21日指出，近期有大陸公民在荷蘭大麻店購買、吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控。使館強調，雖然荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但若超量持有、私下交易或在公共場所吸食均屬違法，呼籲公民遵守荷蘭法律，保障自身安全。

據微信公眾號「中國駐荷蘭王國大使館」21日消息，使館聲明，提醒旅荷中國公民遠離毒品。使館指，近期個別旅荷中國公民在當地「大麻店」（Coffeeshop）購買吸食「大麻蛋糕」、「迷幻蘑菇」等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控，給自己和家人帶來傷害和恐慌。

聲明表示，雖然荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但購買、持有、吸食或出售相關毒品仍受荷法嚴格管控。超量持有、私下交易或在公共場所吸食毒品均屬違法行為，可導致罰款、拘留甚至刑事處罰。

聲明指，荷蘭全境的「大麻商店」均禁止向未獲荷合法居留的外國公民出售軟性毒品，顧客進入「大麻店」前均須接受居留證件檢查。且根據荷蘭法律，個人種植大麻等軟性毒品，或將在荷蘭購買的軟性毒品帶到他國，也屬於違法犯罪行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 荷蘭 大麻

延伸閱讀

情侶檔窩在屋內飄散刺鼻味 台南警循線找上門查獲喪屍煙彈

喪屍煙彈流入大甲社區 警溯源搗破煙彈分裝場…緝獲販毒集團主嫌

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

相關新聞

陸駐荷使館提醒陸客 超量、私下交易或吸食「軟性毒品」均違法

中國大陸駐荷使館21日指出，近期有大陸公民在荷蘭大麻店購買、吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控。使...

高鐵200公斤「巨漢」坐身旁！陸男：根本無法坐到座位 客服這樣教

坐高鐵應按體重買票？大陸1名男子日前在小紅書發帖，指乘搭高鐵二等座時，旁邊坐了個「400斤胖子」（約重200公斤），導致他「根本無法坐到座位上」，一怒下拍照公審。

中國漫記／賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

德系豪車三大品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）在中國大陸市場集體大滑坡，賓士淨利潤甚至腰斬。另由純電車銷量可判定，它們打不過中國本土品牌。BBA電動車問題不斷，與中國大陸智能車輛對比明顯，品牌價值崩塌甚至被預言將成邊緣品牌，面臨它們的「諾基亞時刻」。 資深記者黃國樑告訴你，為何BBA失去的，主要是中國的年輕一代？

大陸外國旅客增長前20 均為三線以下城市

中國大陸在線旅遊平台去哪兒19日披露的數據顯示，從平台機票預訂量看，今年暑期，南韓、日本、越南、新加坡、馬來西亞依然是來...

陸九三閱兵 新型四代裝備亮相

中共即將舉行閱兵慶祝抗戰勝利八十年，北京街道近日也有不少大型抗戰活動布景完工，官方昨日預告更多閱兵細節，指出將動用上萬人...

習近平赴西藏 促維護政治安定

中共總書記習近平昨日飛抵拉薩出席西藏自治區成立六十周年慶典，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇兩位中共政治局常委，規格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。