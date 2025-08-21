港媒：北大副校長任羽中被免職 原因不明

快訊

中央社／ 香港21日電

據報導，中國北京大學黨委常委、副校長任羽中近日突然被免職，動向和原因不明。

根據星島日報今天的報導，去年春天，任羽中成為北大「80後」副校長，轟動一時。上月底，大陸網路有任羽中的傳言，但北大沒有闢謠。

報導表示，「北大無小事」，北大不僅是中國最高學府，也曾在社會變革扮演重要角色，任何一件小事都可能引發軒然大波；最近網路上傳出北大法學院教授易繼明「私下買賣博士名額」的傳言，校方就即時闢謠。

相對的，北大沒有澄清任羽中的傳言，惹人關注。

報導補充，北大官網「現任領導」一欄，近日已經刪去任羽中的資料，也就是免職了，動向不明。

據介紹，任羽中於1980年出生，1998年考入北大國際關係學院國際政治專業。在校學習期間，連續4年獲北大明德獎學金，其中兩年獲北大創新獎。2002年，他被評為北京市優秀畢業生，保送研究生，畢業之後留校工作，還獲得法學博士。

報導表示，任羽中屬於又紅又專的幹部，獲得精心培育，曾任北大黨辦校辦秘書室主任、北大人事部部長、黨委教師工作部部長等職；2020年8月出任北大黨委宣傳部部長、融媒體中心主任、新聞發言人。

去年3月，任羽中擔任北大黨委常委、副校長，同時還兼任秘書長、黨委宣傳部部長、新聞發言人、融媒體中心主任、社會學系黨委書記等5職，引起廣泛關注。

任羽中經常在中央黨校旗下「學習時報」撰文，今年6月還發表「好學校要看大師，不光是看大樓」的文章。

主任 網路 北京大學

資深歌手千百惠19日病逝北京 享壽62歲…好友黃安證實

藝人黃安20日19時許在微博發布訃告稱，資深歌手千百惠已於8月19日凌晨因病去世，享壽62歲。新浪娛樂、成都商報旗下新媒...

高鐵200公斤「巨漢」坐身旁！陸男：根本無法坐到座位 客服這樣教

坐高鐵應按體重買票？大陸1名男子日前在小紅書發帖，指乘搭高鐵二等座時，旁邊坐了個「400斤胖子」（約重200公斤），導致他「根本無法坐到座位上」，一怒下拍照公審。

中國漫記／賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

德系豪車三大品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）在中國大陸市場集體大滑坡，賓士淨利潤甚至腰斬。另由純電車銷量可判定，它們打不過中國本土品牌。BBA電動車問題不斷，與中國大陸智能車輛對比明顯，品牌價值崩塌甚至被預言將成邊緣品牌，面臨它們的「諾基亞時刻」。 資深記者黃國樑告訴你，為何BBA失去的，主要是中國的年輕一代？

大陸外國旅客增長前20 均為三線以下城市

中國大陸在線旅遊平台去哪兒19日披露的數據顯示，從平台機票預訂量看，今年暑期，南韓、日本、越南、新加坡、馬來西亞依然是來...

陸九三閱兵 新型四代裝備亮相

中共即將舉行閱兵慶祝抗戰勝利八十年，北京街道近日也有不少大型抗戰活動布景完工，官方昨日預告更多閱兵細節，指出將動用上萬人...

習近平赴西藏 促維護政治安定

中共總書記習近平昨日飛抵拉薩出席西藏自治區成立六十周年慶典，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇兩位中共政治局常委，規格...

