港媒：北大副校長任羽中被免職 原因不明
據報導，中國北京大學黨委常委、副校長任羽中近日突然被免職，動向和原因不明。
根據星島日報今天的報導，去年春天，任羽中成為北大「80後」副校長，轟動一時。上月底，大陸網路有任羽中的傳言，但北大沒有闢謠。
報導表示，「北大無小事」，北大不僅是中國最高學府，也曾在社會變革扮演重要角色，任何一件小事都可能引發軒然大波；最近網路上傳出北大法學院教授易繼明「私下買賣博士名額」的傳言，校方就即時闢謠。
相對的，北大沒有澄清任羽中的傳言，惹人關注。
報導補充，北大官網「現任領導」一欄，近日已經刪去任羽中的資料，也就是免職了，動向不明。
據介紹，任羽中於1980年出生，1998年考入北大國際關係學院國際政治專業。在校學習期間，連續4年獲北大明德獎學金，其中兩年獲北大創新獎。2002年，他被評為北京市優秀畢業生，保送研究生，畢業之後留校工作，還獲得法學博士。
報導表示，任羽中屬於又紅又專的幹部，獲得精心培育，曾任北大黨辦校辦秘書室主任、北大人事部部長、黨委教師工作部部長等職；2020年8月出任北大黨委宣傳部部長、融媒體中心主任、新聞發言人。
去年3月，任羽中擔任北大黨委常委、副校長，同時還兼任秘書長、黨委宣傳部部長、新聞發言人、融媒體中心主任、社會學系黨委書記等5職，引起廣泛關注。
任羽中經常在中央黨校旗下「學習時報」撰文，今年6月還發表「好學校要看大師，不光是看大樓」的文章。
