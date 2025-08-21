高鐵200公斤「巨漢」坐身旁！陸男：根本無法坐到座位 客服這樣教

坐高鐵應按體重買票？大陸1名男子日前在小紅書發帖，指乘搭高鐵二等座時，旁邊坐了個「400斤胖子」（約重200公斤），導致他「根本無法坐到座位上」，一怒下拍照公審，認為鐵路部門應考慮乘客體型才賣票。

事件引起不少網友共鳴，分享坐高鐵和飛機時被體胖乘客「擠」的經歷。中國鐵路客服回應陸媒指，如果乘客遇上鄰座體型寬難以坐下時，可要求職員協商調位。

不滿身旁坐「400斤胖子」

內媒報導，近日1名黑龍江男子在小紅書上抱怨，指乘搭高鐵二等座時「旁邊座席賣給一個400斤的胖子，我根本無法坐到座位上」，質問鐵路部門「這事合理麼」，認為二等座在賣位時要考慮乘客的體型才出售，自己無法正常坐到座位上。

照片所見，男事主離開了自己的座位從後拍攝，他的座位靠窗邊，旁邊是位體型胖壯的男子。

網友：該按體重賣票

帖文引起網友共鳴，「我也是，給我擠崩潰」、「真的覺得該按體重賣票」、「我胖，所以高鐵我選一等座…我好你好大家好」、「之前旁邊坐了一位目測200斤的男士，呼吸聲超級重，一個座位根本坐不下」、「我有次坐飛機中間位置，兩邊都是胖子，空姐過來問有沒有要升艙的，果斷升艙跑了」。有網友提醒可向職員求助，「用手機掃車扶手上的二維碼可以回饋給工作人員，過一會就會有乘務員過來協調的，會看看車上是否有空座位，讓你搬過去」。

中國鐵路客服：找職員協商調位

中國鐵路12306客服回應陸媒指，乘客若在列車上遇上鄰座體型寬大導致空間擁擠，可向列車職員反映，會協商調換座位。不過，如列車當時滿員或無空座，可能無法換位，乘客要暫時忍耐。客服承認目前的購票系統只能按身份證號去分配座位，無法提前獲知乘客體型，暫無法針對性改進。

文章授權轉載自《香港01》