大陸外國旅客增長前20 均為三線以下城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
暑期外國遊客在大陸「小城遊」升溫。圖為遊客在廣西東興街頭，關注「東興漫遊」地圖。（新華社）
中國大陸在線旅遊平台去哪兒19日披露的數據顯示，從平台機票預訂量看，今年暑期，南韓、日本、越南、新加坡、馬來西亞依然是來華旅遊的熱門客源地，美國、加拿大等遠程客源地也貢獻不少來華遊客。

中新社報導，平台上，外國遊客機票預訂覆蓋144個中國大陸城市，和去年暑期同期相比增加16個，新增的目的地包括：四川甘孜、甘肅張掖、安徽安慶、湖北恩施、新疆阿克蘇等。外國遊客在華機票預訂量增長最快的前20個城市，全部為三線及以下城市。

高鐵是外國遊客深度遊中國大陸的主要出行方式。暑期印尼遊客在華高鐵預訂量同比增長2.5倍，馬來西亞、澳洲、加拿大及英國遊客的高鐵票預訂量同比增長均超過100%。暑期兩次及以上購買高鐵票的外國遊客中，美國、俄羅斯、加拿大是排名前三的客源地。 　　

外國遊客中國遊，帶動「中國購」熱潮。浙江義烏作為「世界超市」，吸引外國遊客前來「掃貨」。暑期外國遊客前往浙江義烏的機票預訂量同比增長2.6倍。越南、印尼遊客前往義烏的機票預訂量同比增長超3倍。 　此外，暑期動畫電影《浪浪山小妖怪》帶火山西文旅。去哪兒數據顯示，暑期外國遊客前往山西大同的機票預訂量同比增長9倍，增幅領跑大陸全國。 　　

去哪兒旅行大數據研究院研究員張鍾尹分析，隨著中國大陸240小時過境免簽朋友圈不斷擴容，外國遊客在中國遊玩的時間更充裕。同時，三線及以下城市交通基礎設施的持續完善，也讓外國遊客的「小城遊」變得更便捷。

