陸九三閱兵 新型四代裝備亮相

中共即將舉行閱兵慶祝抗戰勝利八十年，北京街道近日也有不少大型抗戰活動布景完工，官方昨日預告更多閱兵細節，指出將動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，所有受閱武器裝備都是其「國產現役」主戰裝備，包含新型坦克、艦載機、殲擊機、新型無人機、定向能武器、電子干擾系統、戰略飛彈等。

昨日上午大陸國新辦舉行記者會「介紹閱兵工作有關情況」，這是六月底以來第三場針對抗戰活動的記者會，更是首次聚焦閱兵，受境內外媒體關注。

中共閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長吳澤棵指出，閱兵活動將按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約七十分鐘。

其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣接受中共總書記習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。這次閱兵共編設四十五個方（梯）隊，也包含維和部隊方隊。

共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠透露，閱兵動用了上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，要實現整齊劃一，如同「組織一場戰役」，且參閱裝備數量型號達「上百種」，軍方按照「戰時」要求，編組了精幹的保障力量。

吳澤棵則說，所有受閱武器都是其國產現役主戰裝備，以新型四代裝備為主體，包含新型坦克、艦載機、殲擊機、新型無人機、定向能武器、電子干擾系統、高超聲速、防空反導、戰略飛彈等。他還強調，部分「陸海空基戰略重器」將是首次對外展示。

被問到大規模紀念抗戰勝利八十周年並閱兵有何重要意義？吳澤棵回應，願同世界上愛好和平的國家和人民一道以史為鑒，「堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」。

大陸官方昨日還組織部分境外媒體前往閱兵訓練基地採訪。