習近平赴西藏 促維護政治安定

中共總書記習近平昨日飛抵拉薩出席西藏自治區成立六十周年慶典，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇兩位中共政治局常委，規格創下歷來之最。就西藏治理，習近平強調，首先是要保持西藏政治安定、社會穩定，並要引導藏傳佛教與「社會主義」社會相適應。

習近平並將出席今日上午在拉薩舉行的西藏自治區成立六十周年慶祝大會。

新華社指出，習近平作為中共總書記、國家主席、中央軍委主席率「中央代表團」到西藏出席西藏自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次」，體現中共中央對西藏工作高度重視。

針對西藏地區的治理，習近平在聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報時指出，西藏要全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，堅持穩中求進工作總基調，持續深入抓好「穩定、發展、生態、強邊」四件大事。他並稱，首先是要保持西藏的政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。要進一步鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設。

具體措施上，習近平提到，要在西藏積極創建民族團結進步模範區，推廣普及國家通用語言文字，促進各民族交往交流交融，推動西藏與大陸內地經濟、文化、人員雙向交流。要按照系統推進「中國宗教中國化」、加強宗教事務治理法治化的要求，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。

就西藏地區建設發展，習近平稱，要有效推進雅魯藏布江下游水力發電、川藏鐵路等重大工程建設。要加強生態文明建設，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，守護好「世界屋脊」和「亞洲水塔」；並要求統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

一九六五年九月一日，西藏自治區正式成立。此次三位政治局常委一齊飛赴拉薩慶賀，過往從未有先例。

公開資料顯示，自治區每逢十年都會有「中央代表團」前往慶賀，歷次分別為時任副總理華國鋒、中央書記處書記胡啓立、副總理吳邦國、政協主席賈慶林、政協主席俞正聲。由於今年九月一日為天津上合組織峰會、且三日將閱兵，西藏自治區慶典提前到八月廿一日。布達拉宮廣場自十七日起封閉管理。

習近平曾在二○一一年、二○二一年兩度前往西藏慶賀「和平解放」，但第二次時間早於正式慶典約一個月。他昨日抵達拉薩後，接見了西藏民眾代表、援藏幹部、政法幹警、宗教界人士與幹部、駐拉薩部隊上校以上軍官等。