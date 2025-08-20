資深歌手千百惠19日病逝北京 享壽62歲…好友黃安證實
藝人黃安20日19時許在微博發布訃告稱，資深歌手千百惠已於8月19日凌晨因病去世，享壽62歲。新浪娛樂、成都商報旗下新媒體《紅星新聞》等多家大陸媒體隨後跟進報導，這項消息很快也登上新浪微博熱搜第一。
據《紅星新聞》報導，千百惠因「突發疾病」，19日凌晨在北京去世，告別式定於8月23日在北京東郊賓館舉行。千百惠原本還計劃本月24日在山西省陽泉市進行演出。
千百惠1963年生於新竹縣尖石鄉，1984年以首張唱片專輯《絲雨長巷》成名。1980年代，千百惠以《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》等歌曲紅遍兩岸和東南亞。
1991年，千百惠隻身赴北京市參加亞運特別節目《亞運之光》，結識大陸作曲家高大林。兩人於1992結婚，並定居北京，千百惠之後也取得中華人民共和國國籍。
婚後千百惠逐漸將重心轉向家庭，2006年才以專輯《女人別太傻》重回樂壇。2021年3月，千百惠移居成都，2022年1月舉行定居成都後的首場個人演唱會。2024年9月23日，千百惠還曾參加第八屆《最愛金曲榜》音樂盛典。
黃安在微博中說，他與千百惠相識47年，兩人高中時就認識了。他與千百惠是新竹同鄉，當時她在黃包車西餐廳演唱，1979年黃安去面試歌手，負責面試他的就是千百惠。
千百惠一見到黃安，聽他唱歌，只唱了一首歌，千百惠就代表老板錄取了他，從此開始黃安的演唱生涯。
黃安最後在微博中說，「百惠，你是如此好的人，從無惡心眼，相信你的天堂之路是很順利的。永別了，我的老友！ 」
