月湧68萬人次 三星堆展「加夜班」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
四川德陽的三星堆博物館暑假推出文物「加班」等一系列措施，讓遊客滿意。 本報德陽傳真
四川德陽的三星堆博物館暑假推出文物「加班」等一系列措施，讓遊客滿意。 本報德陽傳真

暑假大陸各地「文博熱」持續升溫。為了滿足世界各地遊客的參觀需求，四川德陽的三星堆博物館推出了文物「加班」等系列措施，讓更多人得以領略古蜀文明的風采。

進入暑期以來，三星堆博物館持續迎來參觀客流高峰，每日平均接待遊客超過2萬人次。僅7月1日至7月31日，博物館就接待國內外遊客超過68萬人次。

為了保障更多遊客得以順利參觀，博物館實行實名分時段預約機制，推出「夜場」舉措，可以提前5天預約日間票與延時票，夜場入館時間為每天下午5點，閉館時間為晚上8點。

青銅大立人、黃金面具、青銅頂尊人像等。8月13日晚7點20分，夜色降臨，三星堆博物館依然人流如織，一件件「加夜班」的珍貴文物，讓天南海北的遊客感嘆「不虛此行」。

江蘇遊客王雅凝表示：「一直對古蜀文明特別感興趣，接連幾天沒約到白天場次。現在幸好有夜間場，很快就約到了，這趟總算沒白來！」

與此同時，三星堆博物館還運用大資料、人工智慧等現代科技，提升票務系統風控水準，加強打擊黃牛。

此外，針對暑期「研學熱」，開通「學生團體預約」綠色通道，通過官方微信小程式即可快速完成預約與檢票，為中小學生參觀提供便利。

文物 博物館 小學生

