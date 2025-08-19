街道嚴重積水…內蒙古鄂爾多斯暴雨 致3死3失蹤
中國內蒙古官方通報，鄂爾多斯受到暴雨天氣影響，截至19日上午10時30分，共有3人死亡、3人失聯。
據新華社、新京報等陸媒報導，18日晚上11時34分，內蒙古鄂爾多斯市氣象台發布暴雨紅色預警，強降雨導致東勝區街道嚴重積水，救援人員緊急施救被困者，多個小區地庫進水汽車被淹，一露天停車區邊坡垮塌壓住車輛。
19日，鄂爾多斯市和東勝區應急局回應，事發後已組織力量轉移人員、排澇，工作人員正一線核查災情。截至19日早上10時30分，暴雨已致東勝區3人遇難，達拉特旗3人失聯，目前正在全力進行搜救。
根據內蒙古自治區氣象局消息，預計19日至21日，內蒙古河套及以東地區有中到大雨，局地暴雨，並伴有短時強降雨、雷暴大風、冰雹等強對流天氣，需積極防範局地強降雨引發的山洪、中小河流洪水、地質災害、城市內澇等次生和衍生災害。並建議民眾謹慎前往山區、河谷等地質災害隱患點，盡量不要在河道等區域露營過夜。
中國內蒙古巴彥淖爾市16日晚間突發山洪，沖走13名野外露營者。其中1人獲救後報警，2人失聯，其他10人身亡。
