陸外送補貼戰後「配送慢」登熱搜 網友：能按時送餐就贏

近期大陸外送平台補貼大戰才剛降溫，「配送慢」問題18日卻登上微博熱搜，不少網友吐槽外送配送時間需一小時以上、訂單超時、無騎手（外送員）接單等問題，稱已經不敢再點外送。有網友表示，平台根本不用「捲」誰補貼紅包額度大，「誰能按時送餐就能贏」。

上海第一財經指出，隨著反內捲、價格戰降溫，外送大戰正進入服務比拚的「深水區」。早前「0元購」等低價促銷雖導致商家無法出餐、騎手取消訂單等現象，但低價掩蓋了不少用戶對履約的不滿，如今，用戶對外送平台服務能力的敏感度正在上升。

美團近日將外送配送進一步拉入「15分鐘」競賽中，在美團搜尋頁，部分店舖的配送時間顯示「約15分鐘達」，藉此吸引用戶下單。不過，從實際支付頁面資訊看，美團普遍會將預計送達時間「寬限」到20分鐘，也有不少用戶在社交平台上，抱怨訂單最終等了30多分鐘才送到。

艾媒諮詢創辦人兼首席分析師張毅分析，外送大戰時，平台投入大，對外賣配送資源的調配也比較充足，訂單快速增長，但在這之後，若平台補貼或資源的支撐不足就可能導致配送慢問題。熱戰期過後，外送平台能否持續提升配送體系的成熟度、對配送團隊的獎勵措施是否可持續等，是一個很大的挑戰。

事實上，大陸外送平台的騎手數量在今年夏天普遍已大量成長，截至8月7日，餓了麼騎士整體數量達到去年的3.5倍；京東第二季業績發布時表示，已與超15萬名全職騎士簽訂勞動合約。這都顯示，投入「運力」、提升履約配送能力在外送大戰中已是平台關注的重心之一。

這樣為何還有配送慢問題？一位業內人士稱，儘管騎手增多，但每個區域、不同時間點的騎手密度可能不同，高峰期考驗系統調配能力。報導指出，產業正走向「15分鐘達」與「配送慢」的矛盾之中，外送平台一邊展露著攻堅更高時效的野心，一邊面臨著全面能力仍待補足的尷尬。

有零售電商行業專家指出，從行業整體來看，在用戶端，外送競爭已從用戶增長的「增量博弈」轉變為挖掘現有用戶價值的「存量博弈」，用戶黏著度與消費份額的提升是競爭關鍵。而運力端的騎手資源爭奪，是這場戰爭獨有且最艱難的一環，它考驗的不僅是資本實力，更是平台構建訂單生態的綜合能力。