快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

陸外送補貼戰後「配送慢」登熱搜 網友：能按時送餐就贏

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近期大陸外送平台補貼大戰才剛降溫，「配送慢」問題18日卻登上微博熱搜，有網友吐槽平台根本不用「捲」誰補貼紅包額度大，「誰能按時送餐就能贏」。（路透）
近期大陸外送平台補貼大戰才剛降溫，「配送慢」問題18日卻登上微博熱搜，有網友吐槽平台根本不用「捲」誰補貼紅包額度大，「誰能按時送餐就能贏」。（路透）

近期大陸外送平台補貼大戰才剛降溫，「配送慢」問題18日卻登上微博熱搜，不少網友吐槽外送配送時間需一小時以上、訂單超時、無騎手（外送員）接單等問題，稱已經不敢再點外送。有網友表示，平台根本不用「捲」誰補貼紅包額度大，「誰能按時送餐就能贏」。

上海第一財經指出，隨著反內捲、價格戰降溫，外送大戰正進入服務比拚的「深水區」。早前「0元購」等低價促銷雖導致商家無法出餐、騎手取消訂單等現象，但低價掩蓋了不少用戶對履約的不滿，如今，用戶對外送平台服務能力的敏感度正在上升。

美團近日將外送配送進一步拉入「15分鐘」競賽中，在美團搜尋頁，部分店舖的配送時間顯示「約15分鐘達」，藉此吸引用戶下單。不過，從實際支付頁面資訊看，美團普遍會將預計送達時間「寬限」到20分鐘，也有不少用戶在社交平台上，抱怨訂單最終等了30多分鐘才送到。

艾媒諮詢創辦人兼首席分析師張毅分析，外送大戰時，平台投入大，對外賣配送資源的調配也比較充足，訂單快速增長，但在這之後，若平台補貼或資源的支撐不足就可能導致配送慢問題。熱戰期過後，外送平台能否持續提升配送體系的成熟度、對配送團隊的獎勵措施是否可持續等，是一個很大的挑戰。

事實上，大陸外送平台的騎手數量在今年夏天普遍已大量成長，截至8月7日，餓了麼騎士整體數量達到去年的3.5倍；京東第二季業績發布時表示，已與超15萬名全職騎士簽訂勞動合約。這都顯示，投入「運力」、提升履約配送能力在外送大戰中已是平台關注的重心之一。

這樣為何還有配送慢問題？一位業內人士稱，儘管騎手增多，但每個區域、不同時間點的騎手密度可能不同，高峰期考驗系統調配能力。報導指出，產業正走向「15分鐘達」與「配送慢」的矛盾之中，外送平台一邊展露著攻堅更高時效的野心，一邊面臨著全面能力仍待補足的尷尬。

有零售電商行業專家指出，從行業整體來看，在用戶端，外送競爭已從用戶增長的「增量博弈」轉變為挖掘現有用戶價值的「存量博弈」，用戶黏著度與消費份額的提升是競爭關鍵。而運力端的騎手資源爭奪，是這場戰爭獨有且最艱難的一環，它考驗的不僅是資本實力，更是平台構建訂單生態的綜合能力。

電商 外送平台

延伸閱讀

外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

小朋友快衝！ 麥當勞「迷你蛋捲冰淇淋」週末免費送 限時2小時、領取條件曝光

相關新聞

上海一「身首斷離」患者 被中共海軍軍醫成功救回

據新華網報導，日前上海一名患者因頸部遭機械臂重擊，導致頸椎「毀滅性損傷」，當場四肢癱瘓、心跳驟停，經緊急心肺復甦才勉強恢...

陸外送補貼戰後「配送慢」登熱搜 網友：能按時送餐就贏

近期大陸外送平台補貼大戰才剛降溫，「配送慢」問題18日卻登上微博熱搜，不少網友吐槽外送配送時間需一小時以上、訂單超時、無...

「肺像95歲」辛巴第5度宣布退出直播 網酸：一定會復出

中國頭部直播主辛巴近日拋出震撼彈，他在直播中表示肺部出現嚴重疾病，「醫生說我的肺部像95歲的人」，由於身體狀況無法負荷高...

兒被拐26年 父母懸賞上海市區1套房 「線索確定便兌現」

中國有不少兒女被拐賣的父母，至今仍在苦苦等待自己的孩子回家。有一對父母懸賞上海市區一套房尋找26年前遭拐走的孩子，強調只...

想亂來被拒…雲南14歲男孩殺15歲女同學 遺體扔路邊

雲南曲靖羅平縣一名15歲女生受邀到女同學親戚家玩，沒想到最後卻陳屍路邊。受害者父親方先生表示，兇嫌是女兒的同班同學蔣某某...

央視揭交易黑幕：和田玉用染劑加工、假證書1張2元

河南省南陽市鎮平縣石佛寺鎮是中國最大的和田玉加工與交易集散地之一，針對央視日前披露「和田玉假鑒定證書2元一張還能掃碼驗真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。