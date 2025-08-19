快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

中國專家談屈公病：尚未發現患者有後遺症

中央社／ 台北19日電

中國這波屈公病疫情起源自廣東佛山市，當地已經收治幾千例屈公病確診病例，專家表示，尚未發現有患者留下後遺症。

新華社採訪中國國家疾控局赴佛山工作組專家，針對屈公病的感染與傳播等說明。

中國疾控中心傳染病所研究員任東升表示，佛山屈公病疫情從高峰期的每天600多例，穩步下降到每天100例以內，說明前期的防控措施成效進一步鞏固。

佛山市7月8日發現1例屈公病境外移入病例，此後疫情快速擴散，當地官方也很快組織各種「滅蚊、清積水、防叮咬」措施。據佛山市衛生健康局通報，8月17日當地新增報告屈公病確診病例45例，已呈下降趨勢。

關於病患情況，報導引述北京地壇醫院感染性疾病中心主任陳志海說，屈公病主要有3大症狀：發熱、皮疹、關節痛，持續時間不相同。其中，最需要關注的是關節痛，以踝關節痛最為常見，也對患者影響最大。

陳志海說：「有的患者早晨起來要下地，腳一踩地，就又坐回床上去了，因為兩個腳踝支撐不住。」部分患者出現腰背痛、髖關節痛、膝關節痛等。基本在1至3星期之內就康復了。

目前，佛山已收治幾千例屈公病確診病例，尚未發現有患者留下後遺症。

他說，根據目前研究結果，屈公病毒有至少3種基因型，但只有一種血清型。「這意味著人感染一次後，就會產生針對該血清型的免疫力，基本上就不會再感染第2次。」

至於病媒蚊在多長時間內具有傳染性，報導引述專家說，蚊蟲叮咬了一個屈公病感染者之後，病毒會在蚊子體內經過1週左右的外潛伏期，蚊子就具有了傳毒功能，蚊子會一直攜帶病毒直到死亡。

廣東環境條件比較適合蚊蟲生存，成蚊可以存活1至2個月甚至更長。因此，殺滅成蚊是防控疫情的關鍵措施。

疫情 患者 屈公病

延伸閱讀

中國廣西屈公病擴散 廣東新增病例減少

香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

廣東屈公病疫情蔓延周邊 福建、浙江、廣西也被列為流行風險一類地區

相關新聞

上海一「身首斷離」患者 被中共海軍軍醫成功救回

據新華網報導，日前上海一名患者因頸部遭機械臂重擊，導致頸椎「毀滅性損傷」，當場四肢癱瘓、心跳驟停，經緊急心肺復甦才勉強恢...

「肺像95歲」辛巴第5度宣布退出直播 網酸：一定會復出

中國頭部直播主辛巴近日拋出震撼彈，他在直播中表示肺部出現嚴重疾病，「醫生說我的肺部像95歲的人」，由於身體狀況無法負荷高...

兒被拐26年 父母懸賞上海市區1套房 「線索確定便兌現」

中國有不少兒女被拐賣的父母，至今仍在苦苦等待自己的孩子回家。有一對父母懸賞上海市區一套房尋找26年前遭拐走的孩子，強調只...

想亂來被拒…雲南14歲男孩殺15歲女同學 遺體扔路邊

雲南曲靖羅平縣一名15歲女生受邀到女同學親戚家玩，沒想到最後卻陳屍路邊。受害者父親方先生表示，兇嫌是女兒的同班同學蔣某某...

央視揭交易黑幕：和田玉用染劑加工、假證書1張2元

河南省南陽市鎮平縣石佛寺鎮是中國最大的和田玉加工與交易集散地之一，針對央視日前披露「和田玉假鑒定證書2元一張還能掃碼驗真...

高校本科專業申報增減 顯示中國低空經濟正熱

中國教育部近日發布2025年度普通高等學校本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。其中，低空技術與工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。