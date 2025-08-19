中國專家談屈公病：尚未發現患者有後遺症

中國這波屈公病疫情起源自廣東佛山市，當地已經收治幾千例屈公病確診病例，專家表示，尚未發現有患者留下後遺症。

新華社採訪中國國家疾控局赴佛山工作組專家，針對屈公病的感染與傳播等說明。

中國疾控中心傳染病所研究員任東升表示，佛山屈公病疫情從高峰期的每天600多例，穩步下降到每天100例以內，說明前期的防控措施成效進一步鞏固。

佛山市7月8日發現1例屈公病境外移入病例，此後疫情快速擴散，當地官方也很快組織各種「滅蚊、清積水、防叮咬」措施。據佛山市衛生健康局通報，8月17日當地新增報告屈公病確診病例45例，已呈下降趨勢。

關於病患情況，報導引述北京地壇醫院感染性疾病中心主任陳志海說，屈公病主要有3大症狀：發熱、皮疹、關節痛，持續時間不相同。其中，最需要關注的是關節痛，以踝關節痛最為常見，也對患者影響最大。

陳志海說：「有的患者早晨起來要下地，腳一踩地，就又坐回床上去了，因為兩個腳踝支撐不住。」部分患者出現腰背痛、髖關節痛、膝關節痛等。基本在1至3星期之內就康復了。

目前，佛山已收治幾千例屈公病確診病例，尚未發現有患者留下後遺症。

他說，根據目前研究結果，屈公病毒有至少3種基因型，但只有一種血清型。「這意味著人感染一次後，就會產生針對該血清型的免疫力，基本上就不會再感染第2次。」

至於病媒蚊在多長時間內具有傳染性，報導引述專家說，蚊蟲叮咬了一個屈公病感染者之後，病毒會在蚊子體內經過1週左右的外潛伏期，蚊子就具有了傳毒功能，蚊子會一直攜帶病毒直到死亡。

廣東環境條件比較適合蚊蟲生存，成蚊可以存活1至2個月甚至更長。因此，殺滅成蚊是防控疫情的關鍵措施。