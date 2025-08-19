好萊塢超級英雄電影 中國暑期大檔票房遇冷

好萊塢超級英雄電影中國暑期大檔遇冷，「超人」、「驚奇4超人：第一步」票房口碑欠佳。評論認為，國產電影進步、串流平台崛起，消費者對於劇情、角色的扁平不再感到滿足。

據貓眼專業版截至19日最新統計，超人從7月11日上映以來，排片占比一度達21%，截至昨天為止，累計票房約人民幣6360.4萬元（約新台幣2.6億元）。

驚奇4超人：第一步（中國譯名：神奇4俠：初露鋒芒）在7月25日上映，截至昨天為止，累計票房約4013.7萬元。

中國電影票房總榜截至昨天統計顯示，中國影史冠軍目前為今年1月29日上映的「哪吒之魔童鬧海」，2021年9月30日上映的「長津湖」位居第2位；唯一一部擠進前10名好萊塢電影為「復仇者聯盟：終局之戰」，累計票房42.5億元。

人民日報19日刊載中國電影評論學會秘書長胡建禮撰文「超級英雄電影為什麼不靈了」。他在文中表示，相較於過往好萊塢超級英雄電影票房表現出色時刻，超人、驚奇4超人：第一步票房成績僅能用慘澹形容。

胡建禮表示，好萊塢超級英雄大片近年在中國電影市場表現疲弱，包括「美國隊長：無畏新世界」（中國譯名美國隊長4）、「雷霆特攻隊」等片，口碑、票房欠佳，未能獲得中國消費者青睞。

他點出好萊塢超級英雄電影不再風靡原因，包括國產影片不斷進步，電影生態改變；串流平台竄起，消費者觀影習慣被改變，民眾待在家裡、透過網路也可以看到豐富的影視作品，電影院消費群被分化。

他提到，消費者對於電影的要求水準也提高，不再滿足於劇情套路化、角色扁平化的敘事，超級英雄電影正邪對立劇情架構、過度堆砌特效創作模式，都讓觀眾產生審美疲勞，觀眾渴望看到更具深度、反映現實社會與複雜人性的故事。

他舉例，美國電影「奧本海默」採用非線性敘事，打破傳記類型片束縛，口碑、票房俱佳；泰國電影「金孫爆富攻略」（中國譯名姥姥的外孫）融合家庭、親情和社會議題，引發眾多觀眾共鳴，小成本收穫好口碑和高票房。

胡建禮文末強調，在短影片、微短劇等影像娛樂新型態衝擊下，電影只有突破陳腔濫調障礙，才能在激烈競爭中保持生機與活力。