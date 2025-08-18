飛20分鐘即可抵達！昆山到上海低空航線正式通航

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線18日正式通航，未來上海與昆山兩地可實現「空中直達」，用時僅需20分鐘。圖／取自長江雲新聞、央視
以後從上海、昆山往返新的交通選擇，首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線18日正式通航，未來上海與昆山兩地可實現「空中直達」，用時僅需20分鐘。

綜合央視、中新社報導，「昆山—楊浦復興島—浦東機場」低空航線是江蘇省首條跨省（市）越江鏈接浦東機場的低空航線，串聯起江蘇昆山和上海市中心、浦東國際機場航空樞紐，形成立體交通體系。且該航線形成集通勤、觀光、換乘於一體的立體出行新模式。

當乘客從昆山搭乘直升機抵達復興島基地後，可選擇繼續飛往浦東國際機場，或轉乘陸家嘴觀光航線，以及浙江嘉興南湖、海寧、紹興越城區等其他低空航線，在觀光與通勤間快速切換。值得注意的是，該線路的一大亮點是支持「夜間飛行」。乘客可在傍晚時分從昆山出發，在空中俯瞰滬昆雙城夜色。

此次開通的航線的另個意義在於，它首條進入上海市中心區域的城際低空交通線路。楊浦復興島基地位於上海楊浦濱江核心區域，是上海市區內稀缺的起降場地。選擇這裡作為降落點，標誌著低空交通真正進入上海都市核心區。

新民晚報報導，復興島基地預計下半年將升級為A2類通用機場。升級後的復興島基地將具備更完善的旅客服務和安全保障能力，為低空交通進入市中心奠定堅實基礎。未來可能成為「長三角低空航路網的關鍵樞紐」。乘客在此可便捷轉乘多條低空航線，形成區域交通網絡。從復興島出發，旅客可飛往嘉興南湖、海寧、紹興越城區等長三角城市。

大陸國內首條跨省(市)定點低空載客運輸航線「空直聯運」昆山城市航站樓—上海浦東國際機場航線於去年8月18日開通，使用該航線能較地面交通節省超1.5小時，並填補了國內定點低空「空直聯運」載客運輸領域的空白。自開通以來，該航線已執飛上百架次。

航線 上海 浦東機場

