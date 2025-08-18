大陸水利部：至9月降雨仍偏多 仍有極端突發天候

中國各地1個多月來暴雨頻傳，釀成不少災情。中國水利部有關負責官員今天表示，雖然「七下八上」（7月下半月至8月上半月）防汛關鍵期已結束，但當前仍屬主汛期，9月前不少地區降雨仍偏多，極端突發事件仍可能發生，防汛形勢依然嚴峻。

央視新聞報導，中國水利部有關負責官員說，根據預測，8月底前東北、華北、西北東部、西南東部及南部、華南、江南南部等地降雨仍將偏多。其中，東北東部、華北東部、華南大部分地區降雨更將偏多2到5成。

官員表示，預測顯示，8月底前西北太平洋和南海可能將有1至2個颱風形成，其中1個颱風可能影響或登陸中國。

進入9月，官員提到，東北南部、華北、西北東部、黃淮北部、西南南部、江南南部、華南等地降雨將偏多。

官員說，預測顯示，9月間西北太平洋和南海將有10至11個颱風形成，接近常年同期數量，其中2至3個颱風可能登陸或明顯影響中國，也接近常年同期數量。

中國水利部表示，該部將進一步壓實防汛政治責任，錨定防禦目標，強化監測預報預警，科學調度水工程，加強指導支持，落實落細各項防禦措施，做好防汛抗旱工作。