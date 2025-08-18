快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

大陸水利部：至9月降雨仍偏多 仍有極端突發天候

中央社／ 台北18日電

中國各地1個多月來暴雨頻傳，釀成不少災情。中國水利部有關負責官員今天表示，雖然「七下八上」（7月下半月至8月上半月）防汛關鍵期已結束，但當前仍屬主汛期，9月前不少地區降雨仍偏多，極端突發事件仍可能發生，防汛形勢依然嚴峻。

央視新聞報導，中國水利部有關負責官員說，根據預測，8月底前東北、華北、西北東部、西南東部及南部、華南、江南南部等地降雨仍將偏多。其中，東北東部、華北東部、華南大部分地區降雨更將偏多2到5成。

官員表示，預測顯示，8月底前西北太平洋和南海可能將有1至2個颱風形成，其中1個颱風可能影響或登陸中國。

進入9月，官員提到，東北南部、華北、西北東部、黃淮北部、西南南部、江南南部、華南等地降雨將偏多。

官員說，預測顯示，9月間西北太平洋和南海將有10至11個颱風形成，接近常年同期數量，其中2至3個颱風可能登陸或明顯影響中國，也接近常年同期數量。

中國水利部表示，該部將進一步壓實防汛政治責任，錨定防禦目標，強化監測預報預警，科學調度水工程，加強指導支持，落實落細各項防禦措施，做好防汛抗旱工作。

延伸閱讀

颱風後菜價漲價買氣低迷 花蓮購物節推市場百元抽好禮刺激經濟

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

南三段2死山難由8歲童報案求援！山友圈質疑1機制失靈 搜救人員這樣說

7月颱風災損理賠逾12億 光電險成為另一重災區

相關新聞

「戀愛腦」落陷阱！陸男慘被賣到緬甸淪豬仔 17歲女友爽拿41萬遊泰國

中國大陸廣東19歲男子小黃戀上17歲女友小周，打扮時髦又提名牌包的小周稱家族在緬甸有投資，今年2月帶小黃去家族事業工作，沒想到在泰國剛下機，小周就丟下小黃走了，小黃則被持搶者直接帶...

專挑「這1款」下手？2男機場疑故意拿錯行李箱 港女怒揭背後目的

出門在外，要小心財物。一名香港女子在網路上發文表示，在香港國際機場懷疑遇到「機場老鼠」，有2名男子在寄艙行李領取處拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，2男沒說1句就離開，狀況非常可疑...

飛20分鐘即可抵達！昆山到上海低空航線正式通航

以後從上海、昆山往返新的交通選擇，首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線18日正式通航，未來上海與昆山兩地可實現「空中直...

陸男強行超車釀4死、2傷 死者家屬控：駕駛自稱「貧困戶」

今年2月11日下午1時左右，28歲王某駕駛藍色小米轎車沿臨穎縣濱河路由西向東行駛，行至臨穎縣濱河路與經七路交叉口東約30...

1分飲恨╱中國男籃亞洲盃獲亞軍 仍是近10年最好成績

2025年亞洲盃男籃冠軍戰18日凌晨登場，由兩支未嘗敗績的勁旅正面交鋒，中國挑戰衛冕的澳洲，兩隊一路鏖戰到最後一刻，最終...

范曾「失聯」指向家族內鬥 繼子曬照曝范曾嫩妻疑有孕

87歲書畫大師范曾「失聯」 消息受矚，繼范曾女兒發文稱父親被37歲妻子徐萌帶走並捲走價值20億元（人民幣，下同，約2.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。