專挑「這1款」下手？2男機場疑故意拿錯行李箱 港女怒揭背後目的

出門在外，要小心財物。一名香港女子在網路上發文表示，在香港國際機場懷疑遇到「機場老鼠」，有2名男子在寄艙行李領取處拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，2男沒說1句就離開，狀況非常可疑，她拿回行李箱後已立即向海關報告事件，以免更多人受害。港女亦提到，該2名男子目標疑似是特別選女生愛用的粉紅色行李箱，猜測女生旅行回港後箱內裝滿戰利品，易有收穫。

該港女於Threads發文表示，她於8月16日乘搭香港快運航空（HK Express）UO679航班從韓國返港，晚上11時多抵達香港國際機場，沒料到在寄艙行李領取處疑似遇到「機場老鼠」。

2男香港機場拿錯行李箱

港女指出，親眼目擊兩名男子拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，「他們的樣子沒有確認過，直接尷尬地笑而不語，就讓我給拿走了！」。

港女質疑2男是偷竊者

港女描述2名男子的特徵，「1個穿灰色衣服的老男人，和1個白白淨淨的男人」，又說「拿著我行李箱的男人看到我提回箱子，連看都沒看過我，完全沒有確認過資料！」。

港女覺得2男相當可疑，拿回行李箱後已立即向海關報告事件，「希望沒有任何人遺失東西，因為我看到他們已經拿著一個箱子了！」。

港女：選粉紅色行李箱下手 女生多戰利品

有網友留言詢問港女是否用價錢貴的行李箱，港女回覆說「便宜的款式！但我發現他們好像將目標設定為粉紅色，他們原本手上有一個粉紅色的行李箱。雖然說粉紅色不分男女，但兩個男人都使用粉紅色真的好像很少見」，她與朋友猜測因粉紅色行李箱通常是女生使用，而女生去韓國一定會買很多東西，故選粉紅色行李箱下手。

網友建議放藍牙防丟器進行李箱

有網友表示，「如果是賊，買張超便宜的機票，進去隨便拿幾件，應該都賺飽了」、「以後都不敢去廁所才拿行李了，這些人真的很壞，不知道裡面有什麼都偷了，有時不一定是貴重的東西才珍貴」。

有網友建議將藍牙防丟器放進行李箱保護自己，「我一直都覺得，機場行李靠自律拎完就走，根本沒有人檢查，其實真的很容易被人偷，不過世界各地都是這樣，無可奈何。」。

