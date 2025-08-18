京東加速布局實體餐飲 「七鮮MALL」擬拓展大陸全國

大陸電商巨頭京東集團計劃擴展旗下「七鮮美食MALL」業務至大陸全國，目前與北京、西安、長春、呼和浩特等逾10個城市洽商，部署「一城開多店」；然而，京東外送業務成本居高不下，摩根大通（小摩）最新研報指出，京東可能在第三季退出外送價格戰。

證券時報指出，京東旗下首個餐飲實體基礎設施品牌——「七鮮美食MALL」自6月18日在哈爾濱開業以來，實體客流增長超過3倍，逛購率近100%，有效帶動30餘家餐飲品牌實現增長。

報導並稱，七鮮美食MALL計劃將業務擴展至大陸全國，正陸續與北京、西安、長春、呼和浩特超10個城市接洽合作，落實「一城開多店」計畫。同時，從二期工程起，七鮮小廚會進駐七鮮美食MALL，組合拓展助推京東品質外送。

北京商報8月初曾指，因為聚集新品與首店，七鮮美食MALL在開業一個月內便迅速成為哈爾濱「網紅新地標」，不斷增長的客流與訂單，也促使商家加快產品創新與模式升級。

北京商報再指，明顯地，京東外送對七鮮美食MALL的定位並非普通美食街，或是集合式的外帶場地。京東期望透過七鮮美食MALL與餐飲商家建立更深層的合作共贏，除為商家提供產品創新、模式升級等建議，七鮮美食MALL可聯動京東整個生態資源包括電商、物流、即時零售等業態，既可以賦能商家提質增效，為京東餐飲化B端客戶資源，拓展銷售市場，還能為C端消費者提供更多餐飲體驗。

值得注意的是，今年以來，京東投入包括外送、酒旅等多個領域，其中在外送上與阿里、美團還形成「三國殺」狀態。而京東外送投入龐大，也帶來財務壓力。快科技引述摩根大通最新研報指，京東第二季外送投資損失達人民幣130億元（下同），高於市場先前預期的100億元，營運虧損則從去年同期的7億元擴大至148億元。

今年第二季，京東新業務板塊營收年增198.8%，主要由外送驅動，但營運虧損從去年同期的7億元擴大至148億元。小摩預測，京東2025年二至四季外送投資的財務影響分別為135億元、144億元及94.5億元。

小摩認為，京東可能在第三季選擇退出價格戰，以減輕財務壓力。同時，阿里巴巴可能基於長期策略持續加碼外送業務，而美團作為產業龍頭，則需面對最嚴峻的長期競爭挑戰。