陸傳統月餅出口熱 廣東茂名海外訂單較去年增2成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸月餅重鎮之一的廣東茂名預期，今年月餅總銷量將較去年成長逾三成。（圖／取自《南方＋》）
大陸月餅重鎮之一的廣東茂名預期，今年月餅總銷量將較去年成長逾三成。（圖／取自《南方＋》）

中秋將近，大陸月餅重鎮之一的廣東茂名為期50天的月餅訂貨會也拉開序幕。茂名市食品業協會指出，來自海外的月餅及月餅餡料訂單均較去年同期增長兩成。

中新社報導，茂名是農業大市，豐富的農業資源為月餅生產提供原料。茂名化州拖羅餅起源於唐代貞觀年間，至今已有1,300多年的歷史，而茂名電城炒米餅則傳承「冼夫人軍糧」的製作技藝。

據統計，目前茂名全市月餅生產企業有252家，月餅品種近100個，年產量約3萬噸，年產值超過人民幣40億元（約新台幣167億元）。

茂名市食品業協會表示，為期50天的月餅訂貨會已拉開序幕，來自海外的月餅及月餅餡料訂單均較去年同期增長兩成，預計今年月餅總銷量較去年增長超三成。

據茂名海關消息，作為茂名唯一的月餅及月餅餡料出口企業，廣州酒家集團糧豐園（茂名）食品有限公司（簡稱：糧豐園）從今年5月起，生產的月餅及月餅餡料便開始陸續出口美國、南非、加拿大等地，海外訂單總體較去年同期增長20%。

糧豐園行銷部市場科副經理李海廷稱，海外客戶最喜歡中國的傳統月餅餡料如蓮蓉餡、黑芝麻餡和紅豆沙餡，而人氣最高的出口月餅則是雙、單黃純白蓮蓉月餅、紅豆沙月餅等。這些月餅及餡料的出口一般會持續到8月底。

但國人須注意，因中國大陸屬非洲豬瘟疫區，不得以郵寄、快遞方式進口或攜帶含豬肉之大陸月餅入境台灣，一經查獲，依檢疫法規最高將可處100萬元罰鍰。

