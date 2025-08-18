中國廣西屈公病擴散 廣東新增病例減少
中國屈公病疫情，目前在廣西已從省會南寧擴散到百色市；而在廣東，最新一週新增830例本土病例，成下降趨勢。專家表示，廣東省大部分地區處於蚊媒活躍期，疫情防控仍然不能鬆懈。
廣西百色市右江區政府官網16日通報，發現1例屈公病例，患者為輕症，目前已得到有效處置。當前正值高溫多雨季節，蚊蟲活動頻繁，為控制傳染病傳播，該區已展開病媒蚊專項消毒工作。
廣西南寧市上週報告8例屈公病個案，全部是輕症。中國國家疾病預防控制局將廣西列為屈公病風險最高的「防控一類地區」，連同廣東、浙江、福建、海南、雲南，目前中國有6個省區被列為「防控一類地區」。
另據廣東省疾控局17日通報稱，8月10日至16日，全省新增報告830例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。病例分布仍以佛山644例為最多。
過去一週廣東新增的830例本土屈公病例，數量已較前一週（3日至9日）新增1387病例明顯減少。
廣州日報17日報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏表示，廣東省各地持續開展以控制蚊媒密度為主的防控工作，近期疫情態勢總體平穩。但全球屈公病疫情高發，境外輸入風險持續存在；廣東省大部分地區處於蚊媒活躍期，加上颱風、降雨等天氣影響，疫情防控仍然不能鬆懈。
