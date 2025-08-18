聽新聞
北京閱兵2度演練 新武器曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共十六日晚間舉行九三閱兵第二次彩排，有新型坦克在彩排中曝光。圖／取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書
中共十六日晚間舉行九三閱兵第二次彩排，有新型坦克在彩排中曝光。圖／取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書

中共當局於十六日晚間舉行九三閱兵第二次演練，除封鎖範圍擴大、動用四萬人參演外，還有多款閱兵武器曝光，涉及坦克、飛彈、無人作戰武器等，其中也包含多款新式武器。

央視昨晚釋出演練畫面，除了首次演練便有的徒步方隊，裝備方隊亦在此次演練中出現，其中包含裝甲陣列等。

十六日起，北京道路上有多輛軍方運輸車經過，車上載著相信是參與第二次演練的軍備。當晚「Ｘ」上開始有市民拍攝到的武器畫面流出，包含裝甲車、中型坦克、防空飛彈等，不過由於多數武器裝備都被嚴密包裹，加上有些屬於新款，確切型號不易辨認。

港媒星島日報指，其中有一款新型中型坦克引發關注，根據照片，該款相信重約四十噸，裝備一○五毫米主炮。其先進防禦系統疑動用「神盾」防空艦的概念，把四面相控陣雷達裝置坦克四周，提供三六○度偵測能力。還有疑似新款超大型無人水下潛航器，有著「AJX002」的白色噴漆，引起網上議論。

