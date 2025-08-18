北京將打造全機器人應用城市

日前召開的世界機器人大會主論壇，北京亮出近兩年機器人產業創新發展成果：形成12類200項機器人創新產品，機器人創新產品在11個領域134個場景完成首試首用和迭代升級，北京機器人產業穩居中國大陸第一梯隊。

AI技術將手術前規畫周期從數周壓縮至分鐘級，還能即時類比骨骼運動狀態，結合亞毫米級導航定位與機械臂，實現對髖膝假體植入位置及角度的精準控制，降低遠期併發症風險。幾乎每年帶著新品來大會首發的北京長木谷公司，今年帶來新一代ROPA骨科智慧手術機器人搭載了人工智慧系統，比以往更「聰明」，實現了從三維重建、智慧規畫到精準執行與數智評估的全流程一體化操作。

年年上新代表著澎湃的創新活力。目前，北京已培育了57家機器人專精特新「小巨人」企業，獲批33個手術機器人註冊證，集聚人形機器人產業整機單位近30家，均居中國首位。所形成的200項機器人創新產品中，醫療領域成果頗豐：天智航太天璣骨科手術機器人實現了一機多適應症，並可通過5G遠端手術；術銳機器人自主研發的單孔蛇形臂手術機器人處於世界領先水準，也是中國首款覆蓋四大外科的單孔機器人。

據悉，去年北京機器人產業營收同比增長50%，今年上半年又實現40%增長。

在今年世界機器人大會專門設置的會客廳裡，星海圖「R1 Pro」機器人正在「賣」機器人，可樂機器人、飲料機器人、薯條機器人等正在製作「賽博美食」，會射箭、下棋的各種機器人引來人們圍觀互動，20家企業帶來的26個機器人，展開了「機」智生活的新圖景。

為解決機器人場景應用難題，北京發揮超大城市場景豐富優勢，支持機器人在11個領域134個場景裡首試首用，不同領域的機器人應用深度和廣度都持續拓展。會客廳正是這些場景的濃縮。

接下來，北京將面向全球機器人企業和產品，打造並開放一批酒店、餐廳、街區等公共服務全域場景，在餐飲等領域形成一批「機器人+智慧生活」方案，打造人與機器人協同共進的全球機器人應用標竿城市。