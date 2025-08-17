快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

調整大學科系！陸教育部今年申報239種專業 「1領域」新增數最多

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。其中，低空技術與工程擬新增數量最多，為120個。（中新社）
大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。其中，低空技術與工程擬新增數量最多，為120個。（中新社）

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。其中，低空技術與工程擬新增數量最多，為120個。顯示在低空經濟發展下，大陸教育體系正加緊培養相關領域人才。

第一財經報導，本次申報專業點擬新增869個，在低空技術與工程專業之外，網絡空間安全專業點新增數量達到56個，位居第二；運動訓練專業點新增數量42個，位居第三。

近年來大陸專業優化調整頻率加快，各大高校紛紛加快調整優化學部、院系專業設置。比如今年5月以來，多所「雙一流」大學密集宣佈成立新學院，聚焦人工智慧、未來技術、空天技術、量子科技、AI+、信息傳播等領域。

在新增專業同時，也有一些就業不理想、不符合社會發展變化的專業科系退出，據麥可思研究院的統計，從2020年到2024年，大陸大學撤銷專業數量前五名的本科專業分別是：信息管理與信息系統（160個），公共事業管理（138個），信息與計算科學（123個），市場營銷（104個），產品設計（93個）。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，大學適應經濟社會發展需求和未來發展需求相應增加新的專業，同時裁撤掉一些跟經濟社會發展不相適應的專業，非常重要。加快存量資源優化配置，要把有限的資金，真正投入到國民經濟發展亟需的一些專業和高精尖人才的培養上，把有限的資金用在刀刃上，而不必追求「大而全」。

低空經濟為當前大陸官方力推政策，除了寫進2024年政府工作報告外，2024年以來，大陸全國已有近30個省份將發展低空經濟寫入政府工作報告或推出相關政策，中關村智慧城市信息化產業聯盟數據，2023年大陸低空經濟規模超人民幣5,000億元，預計到2026年有望突破人民幣兆元，2021—2026年複合增長率約30%。2030年有望達到人民幣2兆元。

科系 高校 人民幣 經濟發展

延伸閱讀

大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳

獲國家專利 港「哨兵無人機」起飛 助低空經濟發展

台中惡劣繼父性侵兩姊妹 從國小犯行到大學 小姊妹怕家庭破裂隱忍

新型專班招生卡關 大學籲華語能力彈性調整

相關新聞

范曾被小50歲妻「帶走」月餘？ 公司稱「失聯是謠言」

87歲高齡的當代書畫大家范曾疑被小他50歲的妻子徐萌控制並搬光家中收藏及古董傳聞引發關注，相關當事人尚未對外回覆。范曾持...

雲南3歲女童「刀插頭」自己淡定走進醫院…旁人嚇壞

有網友日昨發布視頻稱，在雲南一處醫院門口，一名年約三歲、「頭上插刀」的女童被母親帶著走進醫院，女孩「淡定」的表情，引發熱...

浙6歲童被鄰居「男扮女裝」 2度頂替她女兒打疫苗

浙江嘉興市一名六歲男童，被鄰居兩次透過男扮女裝，冒充女兒接種疫苗，事件引起輿論關注。

內蒙古也爆發洪災 已致8人罹難、4人失聯

過去乾旱少雨的中國北方，今夏卻頻頻傳出暴雨成災的消息。據新華社報導，內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游...

調整大學科系！陸教育部今年申報239種專業 「1領域」新增數最多

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。...

87歲范曾失聯 家中20億元字畫被37歲妻聯手情夫搬空？

87歲中國知名畫家范曾近日傳出「失蹤」消息，網傳范曾被結婚1年的37歲妻徐萌控制，她還涉勾結情夫搬空了家中收藏價值超20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。