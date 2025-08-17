調整大學科系！陸教育部今年申報239種專業 「1領域」新增數最多

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。其中，低空技術與工程擬新增數量最多，為120個。顯示在低空經濟發展下，大陸教育體系正加緊培養相關領域人才。

第一財經報導，本次申報專業點擬新增869個，在低空技術與工程專業之外，網絡空間安全專業點新增數量達到56個，位居第二；運動訓練專業點新增數量42個，位居第三。

近年來大陸專業優化調整頻率加快，各大高校紛紛加快調整優化學部、院系專業設置。比如今年5月以來，多所「雙一流」大學密集宣佈成立新學院，聚焦人工智慧、未來技術、空天技術、量子科技、AI+、信息傳播等領域。

在新增專業同時，也有一些就業不理想、不符合社會發展變化的專業科系退出，據麥可思研究院的統計，從2020年到2024年，大陸大學撤銷專業數量前五名的本科專業分別是：信息管理與信息系統（160個），公共事業管理（138個），信息與計算科學（123個），市場營銷（104個），產品設計（93個）。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，大學適應經濟社會發展需求和未來發展需求相應增加新的專業，同時裁撤掉一些跟經濟社會發展不相適應的專業，非常重要。加快存量資源優化配置，要把有限的資金，真正投入到國民經濟發展亟需的一些專業和高精尖人才的培養上，把有限的資金用在刀刃上，而不必追求「大而全」。

低空經濟為當前大陸官方力推政策，除了寫進2024年政府工作報告外，2024年以來，大陸全國已有近30個省份將發展低空經濟寫入政府工作報告或推出相關政策，中關村智慧城市信息化產業聯盟數據，2023年大陸低空經濟規模超人民幣5,000億元，預計到2026年有望突破人民幣兆元，2021—2026年複合增長率約30%。2030年有望達到人民幣2兆元。