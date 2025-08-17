范曾失聯陷疑雲！兒突發「老爺子看展照」 藝品投資界人士：疑家族內鬥

中國書畫名家范曾的女兒昨晚指稱，父親7月13日被繼母徐萌帶走後失聯，引發海內外媒體關注後，范曾的兒子卻在社群平台發布父親近期在北京看展的照片。有藝術品投資界人士說，事件背後是家人內鬥。

范曾女兒范曉蕙16日傍晚5時左右在微博發文稱，87歲的父親被去年才結婚的年輕妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼封條，庫房珍品被搬走，部分老員工被辭退，且徐萌曾威脅員工不得外洩消息。她並表示，自己很擔心父親的健康和安危。

在此之前，網上已經流傳「范曾被妻子控制及搬空人民幣20億元（約新台幣83億元）藏品」。

就在范曉蕙發文後，小紅書帳號「范一夫」16日晚間10時40分發布了3張范曾看展的照片，配文「老爺子來看畫展」，發文地點顯示為法國，被外界視為對近日有關范曾傳聞的一種回應。但這篇發文沒有註明看畫展的時間。

陸媒第一財經今天報導，比對「范一夫」帳號發布信息得知，圖中范曾所看的展覽，是在北京市陶然天美術館進行的「道法自然—范一夫山水畫展」。展覽時間為今年7月29日至10月28日。

此外，短影音平台抖音帳號「范曾藝術品有限公司」今天上午開啟直播，地點為范曾書房，兜售范曾書畫。彈幕中大量網友追問范曾失聯消息，主播稱「不信謠不傳謠」。

報導說，范曾有4段婚姻，范曉蕙是他和第2任妻子邊寶華所生。范一夫原名須波，是范曾第3任妻子張桂雲與前夫的孩子；北京范曾藝術品有限公司的控股股東范仲達也是張桂雲與前夫所生，原名須濤。也就是說，范曉蕙與范一夫、范仲達沒有血緣關係。

2024年4月，范曾宣布與自己相差50歲的徐萌走進第4段婚姻。報導引述北京藝術品投資界人士的看法說，這件事背後是「家裡頭兩撥人內鬥」。

不過，無論是范曉蕙、范一夫目前對外都沒有進一步的說法。