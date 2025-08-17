陸將實施強制社保！官媒評「對個人而言是生存底線」 引陸網群嘲

中共官媒人民日報昨天發評論談社保制度，稱社保對個人而言是「生存底線」。在社群平台微博上，有不少網友表達不滿，稱「不交社保，他們（意指政府）就會出現生存底線問題」，也有網友稱最先該強制落實的應是雙休（週休二日）制度。

中國最高人民法院8月1日發布解釋，指雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。該解釋9月1日起實施。

中共官媒人民日報昨天發表評論談社保制度。文章提到，於個人而言，社保是「生存底線」，不是「可選附加項」。反指一些勞工對參加社保心存疑慮，是因為「只算眼前的和投入產出的經濟帳，不算長遠的和一失萬無的風險帳」；擔心制度紅利被企業用「上有政策、下有對策」來消解。

文章稱，社保對個人而言是「生存底線」，對企業是「未來入場券」，對中國是「社會穩定器」更是「消費催化劑」。

該篇文章發布後，多家中國大陸新聞媒體在社群平台上轉載該篇文章，有不少中國民眾留言表達對社保制度的不滿。有民眾表示，「這下不用促進消費了，直接沒收」，也有民眾提出建議，表示應該提供給不需要社會保險的人附加選項；也有民眾強調，「大家關注的不僅是強制問題，更重要的是公平和承諾問題」，反映出對於是否能拿回繳納社會保險的資金的擔憂。

有民眾反諷，「如果我們都不交社保，他們（意指政府）就會出現『生存底線』的問題，所以我們必須要交社保」。

另外，也有網友提到，是否應先普及強制雙休（週休二日）制度，以及強制8小時以內的工作時間。中國自1995年5月起，開始實行一週雙休制，但至今仍有部分行業存在沒有雙休或採取大小週（隔週休二日）的情況。