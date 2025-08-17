內蒙古也爆發洪災 已致8人罹難、4人失聯

過去乾旱少雨的中國北方，今夏卻頻頻傳出暴雨成災的消息。據新華社報導，內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游16日22時左右突發山洪，造成正在野外露營的13人失聯。截至17日10時，1人獲救，8人遇難，4人失聯。目前失聯人員搜救工作仍在進行中。

根據烏拉特後旗人民政府官網介紹，烏拉特後旗位於巴彥淖爾市西北部，西鄰阿拉善盟，北與蒙古國南戈壁省接壤，國境線長195.25公里，全旗總面積2.5萬平方公里。

烏拉特後旗境內陰山山脈橫亙東西，南部是河套平原，北部是丘陵和丘陵高原。當地屬高原大陸型氣候，年平均氣溫8.7攝氏度，冬季寒冷乾燥風沙多，夏季乾燥降雨少，日照強烈，蒸發量大。

在此一長年乾燥少雨之地，如今竟也傳出洪災。據新華社與央視新聞早前報導，今年7月23日以來，內蒙古大部地區出現持續性強降雨過程，部分地區發生洪澇險情。

2025年7月23日至26日這次降水過程，總降水量達全區年平均降水總量的60%以上，是1956年以來最強降水過程。不料近日烏拉特後旗又傳出洪災消息。