上海兩機場簡化安檢流程 城市過度安檢成話題

澎湃新聞、聯合早報等媒體報導，上海虹橋機場和浦東機場自12日起，取消航站樓入口處的旅客人身、行李安檢措施，僅保留防爆檢測。措施實施後，中國社群媒體出現關於公共場所安檢是否過度的討論。

過去在虹橋機場、浦東機場需經過二次安檢，進入航站樓時得安檢一次，航站樓內再安檢一次。曾有乘客反映，在高峰時段，航站樓入口處的安檢會出現排隊情況，導致等待時間過長、搬運行李不便等問題。

虹橋國際機場工作人員表示，自12日起，虹橋機場入口安檢流程已簡化，航站樓入口處僅保留防爆檢測，原先在入口處進行的人身和行李的逐項檢查已被精簡，但在登機前仍會實施必要檢查。

浦東國際機場客服熱線人員表示，為更好地服務旅客，浦東自8月12日0時起優化進入航站樓的查驗流程，入口處目前不再安排行李X光過機及相應的逐項人身、行李檢查，僅保留防爆檢查。

其實在今年中國全國兩會前夕，全國政協委員、民航華東地區管理局黨委書記姜春水就表示，上海機場進航站樓的首次人身、行李安檢，一定程度上增加旅客不便，降低通行效率，建議取消入口的常態化安檢，並提到透過推廣應用大數據、智慧化安保手段等措施，達到安全防範的同等效果，為旅客提供快捷便利服務。

有網友在微博上表示，這項措施挺好的；也有網友提出，地鐵何時可以取消安檢的疑問，掀起有關地鐵安檢的討論，有民眾認為地鐵出入口的安檢，造成不便及影響到上班通勤時間。

自2008年北京奧運開始，中國大陸各大城市的地鐵系統，一律實施「進站前先安檢」措施，也就是在每座地鐵站的驗票閘門前設置X光機。只要進站搭車，乘客就必須把隨身物品放入X光機，由安檢人員檢測。若有刀械、易燃物，安檢人員可當場沒收。