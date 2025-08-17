快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

上海兩機場簡化安檢流程 城市過度安檢成話題

中央社／ 北京17日電

澎湃新聞、聯合早報等媒體報導，上海虹橋機場和浦東機場自12日起，取消航站樓入口處的旅客人身、行李安檢措施，僅保留防爆檢測。措施實施後，中國社群媒體出現關於公共場所安檢是否過度的討論。

過去在虹橋機場、浦東機場需經過二次安檢，進入航站樓時得安檢一次，航站樓內再安檢一次。曾有乘客反映，在高峰時段，航站樓入口處的安檢會出現排隊情況，導致等待時間過長、搬運行李不便等問題。

虹橋國際機場工作人員表示，自12日起，虹橋機場入口安檢流程已簡化，航站樓入口處僅保留防爆檢測，原先在入口處進行的人身和行李的逐項檢查已被精簡，但在登機前仍會實施必要檢查。

浦東國際機場客服熱線人員表示，為更好地服務旅客，浦東自8月12日0時起優化進入航站樓的查驗流程，入口處目前不再安排行李X光過機及相應的逐項人身、行李檢查，僅保留防爆檢查。

其實在今年中國全國兩會前夕，全國政協委員、民航華東地區管理局黨委書記姜春水就表示，上海機場進航站樓的首次人身、行李安檢，一定程度上增加旅客不便，降低通行效率，建議取消入口的常態化安檢，並提到透過推廣應用大數據、智慧化安保手段等措施，達到安全防範的同等效果，為旅客提供快捷便利服務。

有網友在微博上表示，這項措施挺好的；也有網友提出，地鐵何時可以取消安檢的疑問，掀起有關地鐵安檢的討論，有民眾認為地鐵出入口的安檢，造成不便及影響到上班通勤時間。

自2008年北京奧運開始，中國大陸各大城市的地鐵系統，一律實施「進站前先安檢」措施，也就是在每座地鐵站的驗票閘門前設置X光機。只要進站搭車，乘客就必須把隨身物品放入X光機，由安檢人員檢測。若有刀械、易燃物，安檢人員可當場沒收。

安檢 浦東機場

延伸閱讀

這樣也行？陸研究生帶五糧液搭高鐵被攔！2分鐘「喝光半斤酒」

大阪地鐵上午重啟！3萬人昨滯留世博會場「席地而眠」…36人不適送醫

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

「第一次轉機」也能輕鬆上手！轉機該預留多少時間？

相關新聞

內蒙古也爆發洪災 已致8人罹難、4人失聯

過去乾旱少雨的中國北方，今夏卻頻頻傳出暴雨成災的消息。據新華社報導，內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游...

廣角鏡／千船出海捕魚去

福建省部分海域結束為期三個半月的伏季休漁期，近千艘漁船昨天分別從黃岐、苔菉兩個中心漁港駛向東海，開啟新一輪出海捕魚作業。

10分也被錄取？陸教師拒教農村 遴選竟集體考低分挨轟

江西省吉安市永新縣近日公布的教師選調錄取名單中，部分考生成績在10分以下，卻能錄取為農村國中教師，引發家長不滿和社會爭議...

防疫付代價？廣東佛山暴雨嚴重淹水「汽車水上漂」 陸網怒揭原因

受到颱風楊柳影響，中國屈公病疫情起源地廣東佛山市14日降下暴雨，多地嚴重淹水，道路變成河，汽車水上漂。多名網友指出，官方...

杏壇大地震… 京醫不倫案 5機構19人被撤職、調崗

北京中日友好醫院外科醫師肖飛被妻子舉報外遇實習醫師董襲瑩一案，引發公眾對醫院管理、醫學院教育模式等的質疑。官方15日公布...

楊蘭蘭視訊出庭 華人群湧案旁聽 澳洲官方：無天價保釋金

澳洲雪梨的一場豪車車禍在中國社交媒體引發巨大猜測，涉事華裔女子「楊蘭蘭」（LanLan Yang，音譯）交通肇事案15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。