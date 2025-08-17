香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

香港至今累計9例屈公病，均為輸入性個案。香港衛生署署長林文健今天表示，香港的案例大多來自中國廣東省與孟加拉，輸入風險將持續增加，也可能會出現本地局部傳播，認為要做好防蚊措施。

據星島日報、香港電台等媒體報導，林文健今天在一個電台節目中表示，屈公病（中港澳稱：基孔肯雅熱）在全球許多地方屬於風土病，並已擴散至119個國家，全球有超過24萬人感染，有90例死亡個案，世衛並評估今年是屈公病疫情高峰。

他認為，造成全球爆發的原因，是因為近年氣候反常，屈公病的蚊媒主要是白線斑蚊，白線斑蚊本來是在熱帶地區生存，現時變成在溫帶生存，風雨季亦導致蚊媒滋生，加上香港正值暑假是旅遊旺季，香港市民有可能在當地受感染後將病毒帶回香港，若在港被蚊叮咬，就有機會在本地造成傳播。

林文健並指出，現在的9例確診均屬輸入個案，輸入威脅一定存在，評估可能會出現本地局部傳播，但只要防控工作做得好，就可以將傳播風險降低。

中國國家疾控局表示，屈公病是由屈公病毒（Chikungunya virus, CHIKV）感染引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病。臨床以發熱、關節痛、皮疹為主要特徵。