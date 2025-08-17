快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

中央社／ 台北17日電

香港至今累計9例屈公病，均為輸入性個案。香港衛生署署長林文健今天表示，香港的案例大多來自中國廣東省與孟加拉，輸入風險將持續增加，也可能會出現本地局部傳播，認為要做好防蚊措施。

據星島日報、香港電台等媒體報導，林文健今天在一個電台節目中表示，屈公病（中港澳稱：基孔肯雅熱）在全球許多地方屬於風土病，並已擴散至119個國家，全球有超過24萬人感染，有90例死亡個案，世衛並評估今年是屈公病疫情高峰。

他認為，造成全球爆發的原因，是因為近年氣候反常，屈公病的蚊媒主要是白線斑蚊，白線斑蚊本來是在熱帶地區生存，現時變成在溫帶生存，風雨季亦導致蚊媒滋生，加上香港正值暑假是旅遊旺季，香港市民有可能在當地受感染後將病毒帶回香港，若在港被蚊叮咬，就有機會在本地造成傳播。

林文健並指出，現在的9例確診均屬輸入個案，輸入威脅一定存在，評估可能會出現本地局部傳播，但只要防控工作做得好，就可以將傳播風險降低。

中國國家疾控局表示，屈公病是由屈公病毒（Chikungunya virus, CHIKV）感染引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病。臨床以發熱、關節痛、皮疹為主要特徵。

香港 屈公病 白線斑蚊

延伸閱讀

屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

廣東屈公病疫情蔓延周邊 福建、浙江、廣西也被列為流行風險一類地區

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

港府轉口風：屈公病傳播快 或局部本土傳播

相關新聞

廣角鏡／千船出海捕魚去

福建省部分海域結束為期三個半月的伏季休漁期，近千艘漁船昨天分別從黃岐、苔菉兩個中心漁港駛向東海，開啟新一輪出海捕魚作業。

10分也被錄取？陸教師拒教農村 遴選竟集體考低分挨轟

江西省吉安市永新縣近日公布的教師選調錄取名單中，部分考生成績在10分以下，卻能錄取為農村國中教師，引發家長不滿和社會爭議...

防疫付代價？廣東佛山暴雨嚴重淹水「汽車水上漂」 陸網怒揭原因

受到颱風楊柳影響，中國屈公病疫情起源地廣東佛山市14日降下暴雨，多地嚴重淹水，道路變成河，汽車水上漂。多名網友指出，官方...

杏壇大地震… 京醫不倫案 5機構19人被撤職、調崗

北京中日友好醫院外科醫師肖飛被妻子舉報外遇實習醫師董襲瑩一案，引發公眾對醫院管理、醫學院教育模式等的質疑。官方15日公布...

楊蘭蘭視訊出庭 華人群湧案旁聽 澳洲官方：無天價保釋金

澳洲雪梨的一場豪車車禍在中國社交媒體引發巨大猜測，涉事華裔女子「楊蘭蘭」（LanLan Yang，音譯）交通肇事案15日...

乒乓球歐冠聯賽／樊振東8月31日旅歐首秀門票 秒光

德甲薩爾布呂肯俱樂部15日正式公布2025/26賽季乒乓球歐冠聯賽8人參賽名單，樊振東名列其中。他8月31日旅歐首秀門票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。