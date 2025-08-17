87歲知名書畫家范曾失聯 藏品傳被嫩妻捲走

87歲的中國知名書畫家范曾去年4月娶年輕妻子徐萌，並自言是「藝林佳話」。近日傳出徐萌夥同他人取走丈夫價值約人民幣20億元（約新台幣83億元）的字畫，范曾女兒昨天發文表示父親失聯，非常擔心其健康與安危。

微博認證為中國國家京劇院一級服裝設計的范曉蕙是范曾的女兒，她16日晚間發文表示，父親7月初還與她在微信留言，但後來未能直接聯繫，因此決定回國，回國後收到許多網上關於「范曾被妻子控制及搬空20億元藏品」的傳聞，她發現父親所住莊園大門緊閉並貼上封條。

范曉蕙說，她得知父親7月13日就被徐萌帶走，范曾50年來收藏的古董、書畫也被分批裝箱搬走，家中的老員工還被徐萌辭退。她表示自己很掛念父親的健康和安危。

范曾在中國藝文界聲名顯赫，擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員、聯合國教科文組織（UNESCO）「多元文化特別顧問」等身分，還兼任中國多所大學的博士生導師。

范曾享盛名的同時，也受到爭議。

1989年「六四」事件後，范曾在隔年利用到新加坡開畫展的機會轉往香港，隨後出走法國。他當時曾發表「辭國聲明」，表示離開大陸是「為了追求心靈的自由」，並指「對從政者的看法是遺憾多於仇恨」。不過，1993年他向大陸當局申請歸國，後來擔任過北京大學中國畫法研究院院長、中國藝術研究院終身教授。

2016年3月，北京中國國家博物館舉辦「范曾著『錦文掇英─學研習近平用典心得』書法作品捐贈和展覽儀式」，當時的中國文化部長、中宣部副部長等多名政要出席。

此番范曾傳出出事後，他早年對作家沈從文恩將仇報、用大字報揭批沈從文，以及對其他畫家因政治因素就翻臉不認人的往事又被許多網友重提。

范曾的感情經歷十分豐富。去年4月，他梅開四度，在社群平台發文宣布與徐萌結婚，並稱自己在愛妻過世後十分悲痛，但是徐萌無微不至的關愛使他身心全面康復，兩人登記結婚也是「藝林佳話」。陸媒報導兩人相差50歲，並指徐萌是名模特兒、廣播節目主持人。