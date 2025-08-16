撞臉溥儀「AI也認證」！陸男爆紅 收橫店邀約

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
安徽一名男子（右）因為長相酷似「末代皇帝溥儀」（左），連AI人臉辨識將他的照片，判定為溥儀本人而爆紅網路。（取自微博）
安徽一名男子（右）因為長相酷似「末代皇帝溥儀」（左），連AI人臉辨識將他的照片，判定為溥儀本人而爆紅網路。（取自微博）

安徽一名男子因為長相酷似「末代皇帝溥儀」，連AI人臉辨識都將他的照片判定為溥儀本人而爆紅網路，獲讚百萬並登上熱搜。隨著熱度攀升，橫店影視城更主動向他發出拍攝邀約，計劃邀請他參與歷史劇或微短劇的演出，飾演溥儀或相關角色。

快科技報導，男子本名付強，生於1996年，曾從事房地產銷售、廚師等職業。他透露，從十幾歲起常被說與溥儀長相相似，初期對此感到困擾。

2024年，他在故宮拍攝的影片意外走紅，大陸網友驚歎「穿越」。儘管初期因形象問題遭遇爭議，例如被指責為「清朝餘孽」，但他選擇專注內容創作，計畫通過這一形象深入講述歷史細節。

封面新聞報導，付強走紅後，自取網名「小溥儀」，專職投入自媒體創作，透過模仿溥儀的神態、服飾及學習歷史知識，在社群平台「抖音」收穫62.6萬粉絲。

付強目前暫未簽約團隊，影片均為自主拍攝剪輯，經濟狀況「過得去」。他計劃先體驗拍攝，但更希望超越外貌標籤，透過溥儀形象深入呈現歷史細節，而非僅作娛樂化展示。

影片中，不少路人驚歎：「這不是溥儀嗎？」「皇上吉祥」「起猛了，看見皇上了」。多數網友形容他是「老天賞飯吃」，戲稱化妝師能省半箱髮膠，甚至調侃「朕的大清亡了，但溥儀再就業了。」

影片

