第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行，赴無錫參賽的台灣選手表示，可以以球技切磋是特別的經驗，也可以接觸不一樣的體型身高和打球節奏。也有無錫本地選手表示，之前沒有跟台灣的球隊打過比賽，印象中台灣籃球隊很厲害，希望在比賽中都能夠一起加油。

據介紹，本次參賽隊伍包括台灣9支青年球隊，無錫、上海、蘇州工作生活的台灣青年組成的4支台青球隊，以及8支無錫本地青年球隊，全國台企聯、在錫台商等約400多人參加本次活動。本次活動由無錫台灣青年發展中心主辦。

無錫市副市長馬良表示，海峽兩岸青年籃球邀請賽已連續舉辦五屆，希望能以此為契機，把此次活動變成增強彼此認同的友誼之旅、深度瞭解大陸的體驗之旅、促進交流交往的成功之旅。

無錫市台協會副會長、台灣青年發展中心主理人鐘捷名表示，希望兩岸青年們能把個人夢想融入到兩岸共同發展的浪潮，把「小我」的努力成長與兩岸的明天緊緊相連，為同心書寫中華民族偉大復興新篇章作出積極貢獻。

新北市體育總會副秘書長張祐鐘表示，這場比賽不僅是展示青春活力的舞台，更是一座促進兩岸青年交流與理解的橋樑，作為新時代青年，肩負傳承中華文化、促進彼此交流的使命，期待透過此次交流活動，大家能建立真摯的友誼。

萬能科大籃球隊前鋒潘道為在賽前接受本報記者採訪時表示，去年曾到武漢打球，當時覺得對手的實力滿強的，可以互相抗衡，印象深刻有一位選手的身高210公分，打起來很吃虧。他也提到，有些隊員是第一次接觸大陸球員，可能會有點不習慣，因為體型身高和打球節奏跟台灣不太一樣。

蘇州台青隊陳湸垣表示，這是第五次參加邀請賽，台青彼此透過聚會認識，平常都會固定時間聚在一起打球。有些隊伍也會在上海、昆山等其他比賽場合遇到，場外會跟其他隊伍約出去吃飯，也會有不同隊伍聚在一起組隊的狀況。

新北野牛女籃隊長陳沖分享，成員有上班族也有學生，大家因為喜歡打籃球而聚在一起，透過教練知道這次活動，受邀來參加。對於這次活動，她認為可以以球技切磋是特別的經驗，「平常都是跟台灣自己人打，現在到這邊有不同打法和體系。」

無錫錫江望女籃隊長蔡溢榮表示，之前沒有跟台灣的球隊打過比賽，印象中台灣籃球隊很厲害，希望在比賽中都能夠一起加油。