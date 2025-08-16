快訊

第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽無錫開打 選手：以球技切磋是特別經驗

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／無錫即時報導
據介紹，本次參賽隊伍包括台灣9支青年球隊，無錫、上海、蘇州工作生活的台灣青年組成的4支台青球隊，以及8支無錫本地青年球隊。記者陳湘瑾／攝影
據介紹，本次參賽隊伍包括台灣9支青年球隊，無錫、上海、蘇州工作生活的台灣青年組成的4支台青球隊，以及8支無錫本地青年球隊。記者陳湘瑾／攝影

第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行，赴無錫參賽的台灣選手表示，可以以球技切磋是特別的經驗，也可以接觸不一樣的體型身高和打球節奏。也有無錫本地選手表示，之前沒有跟台灣的球隊打過比賽，印象中台灣籃球隊很厲害，希望在比賽中都能夠一起加油。

據介紹，本次參賽隊伍包括台灣9支青年球隊，無錫、上海、蘇州工作生活的台灣青年組成的4支台青球隊，以及8支無錫本地青年球隊，全國台企聯、在錫台商等約400多人參加本次活動。本次活動由無錫台灣青年發展中心主辦。

無錫市副市長馬良表示，海峽兩岸青年籃球邀請賽已連續舉辦五屆，希望能以此為契機，把此次活動變成增強彼此認同的友誼之旅、深度瞭解大陸的體驗之旅、促進交流交往的成功之旅。

無錫市台協會副會長、台灣青年發展中心主理人鐘捷名表示，希望兩岸青年們能把個人夢想融入到兩岸共同發展的浪潮，把「小我」的努力成長與兩岸的明天緊緊相連，為同心書寫中華民族偉大復興新篇章作出積極貢獻。

新北市體育總會副秘書長張祐鐘表示，這場比賽不僅是展示青春活力的舞台，更是一座促進兩岸青年交流與理解的橋樑，作為新時代青年，肩負傳承中華文化、促進彼此交流的使命，期待透過此次交流活動，大家能建立真摯的友誼。

萬能科大籃球隊前鋒潘道為在賽前接受本報記者採訪時表示，去年曾到武漢打球，當時覺得對手的實力滿強的，可以互相抗衡，印象深刻有一位選手的身高210公分，打起來很吃虧。他也提到，有些隊員是第一次接觸大陸球員，可能會有點不習慣，因為體型身高和打球節奏跟台灣不太一樣。

蘇州台青隊陳湸垣表示，這是第五次參加邀請賽，台青彼此透過聚會認識，平常都會固定時間聚在一起打球。有些隊伍也會在上海、昆山等其他比賽場合遇到，場外會跟其他隊伍約出去吃飯，也會有不同隊伍聚在一起組隊的狀況。

新北野牛女籃隊長陳沖分享，成員有上班族也有學生，大家因為喜歡打籃球而聚在一起，透過教練知道這次活動，受邀來參加。對於這次活動，她認為可以以球技切磋是特別的經驗，「平常都是跟台灣自己人打，現在到這邊有不同打法和體系。」

無錫錫江望女籃隊長蔡溢榮表示，之前沒有跟台灣的球隊打過比賽，印象中台灣籃球隊很厲害，希望在比賽中都能夠一起加油。

無錫濱湖隊領隊蔣小姐介紹，大家都是無錫濱湖區的青年，閒暇時間喜歡打球，這是第一次組隊參加邀請賽。之前濱湖青年和濱湖台青就有一起打過球，這次擴大到上海、昆山等範圍的隊伍都來，「也開開眼界看到厲害的選手」。

第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行。記者陳湘瑾／攝影
第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行。記者陳湘瑾／攝影
第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行。記者陳湘瑾／攝影
第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行。記者陳湘瑾／攝影

青年 上海

相關新聞

撞臉溥儀「AI也認證」！陸男收橫店邀約

安徽一名男子因為長相酷似「末代皇帝溥儀」，連AI人臉辨識都將他的照片判定為溥儀本人而爆紅網路，獲讚百萬並登上熱搜。隨著熱...

第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽無錫開打 選手：以球技切磋是特別經驗

第五屆海峽兩岸青年籃球邀請賽16日在無錫江陰海瀾飛馬體育公園舉行，赴無錫參賽的台灣選手表示，可以以球技切磋是特別的經驗，...

陸準大學生陷容貌焦慮 醫美「成年禮」背後藏風險

大陸高考後，家長陪同孩子進醫美成為新常態，準大學生以「外貌改造」迎接人生新階段。但這背後隱藏的不僅是外貌壓力，還有安全與法律的挑戰。許多違法機構執行「黑醫美」，導致傷害、醫療糾紛頻傳。對此，除了政府應加強監督醫美市場，最終解法是否仍應回歸教育，引導孩子建立健康的審美觀，遠離容貌焦慮？聯合報記者陳政錄深入分析可能的原因。

台旅會參展江蘇運博會 民眾體驗擲筊、夾娃娃機等氣氛熱絡

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）15日至17日參加由江蘇省舉辦的第七屆大運河文化旅遊博覽會（運博會），推廣台灣文化旅遊...

大陸北京72歲中醫師診療時猥褻患者 辯稱她被「女鬼附身」以針灸驅魔

大陸北京朝陽一名72歲徐姓中醫師，日前遭患者杜太太指控在把脈、針灸過程中對其猥褻，事後竟辯稱是因患者「被女鬼附身」，自己是在驅魔，引發譁然。

去年在珠峰倒立成名…湘女攀世界第2高峰 被落石砸中亡

來自湖南的登山者管靜於11日成功登頂世界第二高峰喬戈里峰，但在下撤途中，於12日夜間遭遇落石，當場遇難。管靜去年曾順利登...

