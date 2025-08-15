台旅會參展江蘇運博會 民眾體驗擲筊、夾娃娃機等氣氛熱絡

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）15日至17日參加由江蘇省舉辦的第七屆大運河文化旅遊博覽會（運博會），推廣台灣文化旅遊特色資源。現場規劃集點與互動活動，吸引參觀民眾體驗台灣文化、飲食等旅遊特色及資源。

運博會15日至17日在蘇州園區國際博覽中心舉行，台旅會設置旅遊服務櫃台，規劃集點送禮活動，民眾於各展攤商蓋章完成後可獲得玩夾娃娃機的機會，夾取成功即可兌換台灣旅遊文宣品，現場氣氛熱絡。

現場並藉由青木工坊、遊山茶訪等參展企業，展示台灣旅遊產品與服務、媽祖文創、茶文化、小吃美食及匠人工藝等，讓民眾了解台灣旅遊特色及資源。

台旅會上海辦事處主任林洋廣表示，主要是希望大陸民眾能夠持續關注來台旅遊的相關訊息。他提到，參觀民眾會詢問哪時候能夠開放，非常期待能夠早日到台灣。

長榮航空中國大陸首席代表李炳宇表示，在宣傳台灣旅遊文化上，多參加這樣的活動是有意義的。兩岸交流靠著實質旅遊和來往，能促進正面發展。他也觀察到，現在看到很多來大陸自由行的年輕人。

於上海介紹媽祖文化的「默空間」，除展售媽祖文化文創商品，也設置讓民眾擲筊和抽籤的體驗，藉此機會介紹「聖杯」等文化意涵。默空間主理人楊妍蓁表示，透過這種文旅場景推廣媽祖文化，大家會覺得是一種文化或生活方式，就比較容易被接受。

雄獅旅遊這次則以鐵路旅遊作為介紹主軸，包括海風號、藍皮解憂號、鳴日號、福森號等在疫情期間陸續跟台鐵合作的主題旅遊，透過參展把鐵道新玩法介紹給民眾，也有規劃問答的互動環節。