台旅會參展江蘇運博會 民眾體驗擲筊、夾娃娃機等氣氛熱絡

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／蘇州即時報導
台旅會規劃集點送禮活動，民眾於各展攤商蓋章完成後可獲得玩夾娃娃機的機會，夾取成功即可兌換台灣旅遊文宣品。記者陳湘瑾／攝影
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）15日至17日參加由江蘇省舉辦的第七屆大運河文化旅遊博覽會（運博會），推廣台灣文化旅遊特色資源。現場規劃集點與互動活動，吸引參觀民眾體驗台灣文化、飲食等旅遊特色及資源。

運博會15日至17日在蘇州園區國際博覽中心舉行，台旅會設置旅遊服務櫃台，規劃集點送禮活動，民眾於各展攤商蓋章完成後可獲得玩夾娃娃機的機會，夾取成功即可兌換台灣旅遊文宣品，現場氣氛熱絡。

現場並藉由青木工坊、遊山茶訪等參展企業，展示台灣旅遊產品與服務、媽祖文創、茶文化、小吃美食及匠人工藝等，讓民眾了解台灣旅遊特色及資源。

台旅會上海辦事處主任林洋廣表示，主要是希望大陸民眾能夠持續關注來台旅遊的相關訊息。他提到，參觀民眾會詢問哪時候能夠開放，非常期待能夠早日到台灣。

長榮航空中國大陸首席代表李炳宇表示，在宣傳台灣旅遊文化上，多參加這樣的活動是有意義的。兩岸交流靠著實質旅遊和來往，能促進正面發展。他也觀察到，現在看到很多來大陸自由行的年輕人。

於上海介紹媽祖文化的「默空間」，除展售媽祖文化文創商品，也設置讓民眾擲筊和抽籤的體驗，藉此機會介紹「聖杯」等文化意涵。默空間主理人楊妍蓁表示，透過這種文旅場景推廣媽祖文化，大家會覺得是一種文化或生活方式，就比較容易被接受。

雄獅旅遊這次則以鐵路旅遊作為介紹主軸，包括海風號、藍皮解憂號、鳴日號、福森號等在疫情期間陸續跟台鐵合作的主題旅遊，透過參展把鐵道新玩法介紹給民眾，也有規劃問答的互動環節。

據介紹，第七屆運博會8月15日至17日在蘇州國際博覽中心舉辦，運河沿線8省（市）64個城市的文旅行政部門、企事業單位參展。本屆運博會首次設立文創展區，匯聚運河沿線重點博物館、景區的特色文創1000多種，還設置「毛絨超市」和「蘇超」等特色專區。

台旅會15日至17日在蘇州園區國際博覽中心參加由江蘇省舉辦的第七屆大運河文化旅遊博覽會。記者陳湘瑾／攝影
參展攤位「默空間」除展售媽祖文化文創商品，也設置讓民眾擲筊和抽籤的體驗。記者陳湘瑾／攝影
媽祖 文創 夾娃娃機

