大陸北京72歲中醫師診療時猥褻患者 辯稱她被「女鬼附身」以針灸驅魔
大陸北京朝陽一名72歲徐姓中醫師，日前遭患者杜太太指控在把脈、針灸過程中對其猥褻，事後竟辯稱是因患者「被女鬼附身」，自己是在驅魔，引發譁然。
陸媒《紅星新聞》報導，杜太太先前因身體不適，到徐男的中醫診所就診。診療過程中，徐男聲稱她「身上有一個女鬼」，並以「用9根針驅魔兩晚」為由，約她繼續治療。精神恍惚的杜太太並未同意，且對徐男的言行感到恐懼。不料徐男見計謀未能得逞，隨後對她實施猥褻。
杜太太返家後，因遭受強制猥褻與精神恐嚇，連續幾晚做惡夢，之後甚至無法出門、正常生活，精神狀況持續惡化，生活起居需由家人照料。杜家人得知經過後隨即報警，並將徐男告上法院。
警方調查時，徐男坦承確有猥褻行為，但辯稱其一切行為均屬正常診療，不構成性騷擾，並不同意指控。警方依強制猥褻行為對其作出行政拘留7天的處罰，但因其年逾70歲，未予實際執行。
法院審理認為，徐男的診療行為已超越一般大眾對中醫診療手段的認知，綜合證據認定原告主張性騷擾屬實。法院裁定其在診療過程中觸碰原告隱私部位，構成性騷擾，須承擔相應民事責任。
一審判決，徐男需書面向杜女士賠禮道歉，並賠償治療費人民幣10332.16元（約新台幣41328.64元）、律師費7000元（約新台幣2.8萬元），以及精神損害撫慰金30000元（約新台幣12萬元）。
文章授權轉載自《香港01》
