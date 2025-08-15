機器人搬上賽場 北京辦運動會成新奇體驗

北京14日至17日舉行世界人形機器人運動會。田徑、足球等賽事陸續登場。雖然比賽當中出現機器人摔倒、步伐太慢未完成比賽等情況，但對於參賽團隊、裁判而言仍是新奇體驗。

「2025世界人形機器人運動會」14至17日在北京中國國家速滑館「冰絲帶」舉行，由北京市政府、中央廣播電視總台、世界機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會等單位主辦。今天有1500公尺田徑賽、自由搏擊、足球5V5等比賽。

在擂台上，兩部機器人互相抓準時機出拳，時不時出現揮拳落空的情況，也有機器人因平衡感不夠，被對方機器人絆倒，而非打倒。不過也有機器人在裁判讀秒結束前，迅速站起繼續比賽。

而在足球場上，也有一群機器人擠在一起追逐足球，隨後有4、5部機器人陸續倒地，必須由人類將機器人選手移至場邊，才得以繼續進行賽事。場外，也有兵乓球機器人等設施，供兒童體驗。

一名帶著7歲小孩的家長表示，因為孩子從5歲多開始學習機器人的搭建及編寫程式，現在也有些幼兒機器人的比賽，因此想讓孩子看看未來機器人的發展。

此次運動會共有來自16個國家的280支隊伍，包括荷蘭、德國、日本等國。來自德國萊比錫（Leipzig）團隊HTWK Robots的成員Johannes表示，他們團隊是參加足球5V5比賽，這也是他第一次來到中國，這邊的場地和活動都令他感到驚訝，與過去看到的有所不同。

機器人的動作與人類相比仍有不同，這也導致裁判在評判時的標準有所差異。足球機器人裁判冀先生表示，機器人的裁判規則與人類不同，像是機器人準備好要上場前，它要等待10秒的發射時間才能上場；若機器人從側面或後面推倒別部機器人，就算犯規。

冀先生說，他本來就是擔任足球比賽的裁判，歷經半個月的培訓，才在世界人形機器人運動會上擔任足球機器人比賽裁判，感到非常榮幸。

而在一旁的跑道上，也有田徑比賽正在進行。有機器人飛步奔跑，使得在一旁的工作人員必須快跑跟上，但也有步伐較為緩慢的機器人，因為超過比賽時間被趕下場。

來自北京信息科技大學「rera一隊」的李同學表示，雖然這次機器人的表現跟平常有些差距，速度確實慢了點，但畢竟是第一年、第一次參加運動會，重在參與，比不來參加比賽強很多。

關於機器人在比賽中有什麼限制跟可突破的方向，李同學表示，若以後自行研究或二次開發，會更著重在底層的運動學，機器人的自主跟跑步方面是較為重要的發展方向。