免費續麵也有限？鄭州麵館拒「一碗餵七人」 顧客商家吵翻天

到麵館用餐，麵吃不夠再加一份免費，是不少店家招攬回頭客的暖心服務。但大陸河南鄭州一家麵館近日因「免費續麵」規則引發爭議，有三名女子帶著四個孩子，只點了一碗麵卻多次加麵，第三次被拒後與店家爆發爭吵，影片曝光後立刻登上微博熱搜。

根據「錢江晚報」報導，事件發生在8月13日晚間，三名成年女子帶著小孩共七人入店用餐，點了一碗13元餄餎麵（約新台幣54元）、一份涮毛肚、兩道涼菜，以及團購的羊肉串等，總消費70多元（約新台幣300元）。用餐期間，幾名大人先後為孩子免費加麵兩次，第三次提出續麵時，店家表示規則是「一人一碗麵、免費加到飽」，不適用於多人共食同一碗。

老闆霍先生說，餐館開業三年來，從未限制單人加麵次數，「一碗麵管一整桌人吃飽」卻是頭一遭。他當下建議對方另點一碗，對方卻情緒激動並在平台留下差評。霍先生其後聯繫未果，選擇公開店內監控影片以自證，卻遭顧客以「侵犯肖像權」報警，警方已介入處理，雙方未達和解。

「我的規則很清楚，不是說不讓加麵，而是針對『一人一碗』，這樣才能維持成本。」霍先生坦言，事後也重新檢視規則，未來若帶孩童加麵，需另付費購買，「不然一碗麵可以吃到七個人飽，這是做不下去的」。

該事件持續延燒，不少網友力挺老闆「規則早就講清楚了，七人共用一碗還要加麵不合理」，還有人質疑「兒童是否應完全按成人計價」，建議商家在成本可控情況下多點包容。但也有不少留言提醒老闆，「店家優惠政策應事前明說、明訂，顧客也需遵守遊戲規則，才不會讓好意變成爭議」。