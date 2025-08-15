遭公路包圍！大陸江西最強釘子戶雜草叢生 屋主難忍噪音搬離：後悔了

位於中國大陸江西金溪縣G206公路上的「最強釘子戶」，近日被發現人去樓空，且院內生滿雜草。據了解，屋主一家人因難忍噪音，已於今年4月搬走，在外租屋。

據《縱覽新聞》報導，「最強釘子戶」是一幢二層高的民房，被今年4月正式通車的G206繞城公路包圍，在空中俯瞰有如一隻眼睛鑲嵌在公路中央，因此還被網友戲稱為「金溪之眼」。

G206繞城公路通車後，在內地地圖APP上，「金溪之眼」被標注為「現代建築」，成為當地的人氣景點。

屋主黃平表示，未被拆遷的原因是，政府原本的拆遷補償為160多萬元（人民幣，下同。約新台幣640萬元）以及2個拆遷指標，但拆遷指標無法一次性給出，只能在2024年與2025年各給一個，但黃平想能一次性拿到兩個指標。

而經過長時間的協商無果後，金溪縣政府為推進項目建設，採取兩側繞行路線進行施工，「金溪之眼」就此形成。不過黃平表示，當初沒有同意政府的拆遷條件，自己後悔了。

網上畫面顯示，「金溪之眼」屋頂基本與G206繞城公路齊平，公路上圍着房屋設有一圈鐵網護欄，並未安裝隔音板。黃平的兒子說，房屋的水電、網絡都通着，但是過車的聲音很吵，因為路上裝着不少減速帶，車輛路過屋內能感覺到震動。

周四（8月14日），有路過「金溪之眼」的人表示，房屋的玻璃多處出現破碎，早上6點路上一直有大卡車經過，能聽到明顯噪音，「明顯有段時間無人居住」。

