快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

5歲女兒「調低汽車座椅」壓死2歲弟 父母告車商遭法院打臉：監護失職

聯合新聞網／ 綜合報導
帶小孩搭車家長一定要隨時注意安全。示意圖／ingimage
帶小孩搭車家長一定要隨時注意安全。示意圖／ingimage

家長帶小孩坐車要注意！中國大陸上海市前年發生一起親子行車悲劇，2023年5月1日，宗姓男子駕駛廂型商務車，載著妻子及5歲女兒、2歲7個月兒子外出。途中，5歲女兒將第二排座椅調得極低，意外壓住坐在第三排的弟弟頭部，導致其缺氧缺血性腦病變，經送醫搶救仍不治。

根據《中國新聞周刊》報導，法院調查，事發時母親坐在第二排右側，女兒坐在左側，兒子則獨自坐在第三排左側。等待紅燈時，母親回頭發現女兒座椅過低，壓到弟弟頭部多時，孩子已全身青紫、失去意識。父母立刻將小孩送醫，但仍宣告死亡。

事後，宗姓夫妻向汽車公司提告，主張涉案車輛存在設計缺陷，缺乏自動回縮功能及明顯警告標示，並未盡到警示義務，要求車廠公開道歉並賠償200萬元人民幣（約新台幣836萬元）。

上海市浦東新區人民法院審理後認為，涉案車輛檢驗合格，且在用戶手冊已有相關警告，事故源於家長未履行監護職責，包括未使用安全座椅、放任5歲女兒自行操作座椅、長時間未關注幼兒狀況，因此駁回宗姓夫妻的訴訟請求。

上海 車商 父母

延伸閱讀

助美容、穩血壓…龍眼一天吃幾顆好？營養師：2種人注意攝取量

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

核電廠花300億延役「再發電20年」 前核二工程師揭數據：有比這更划算的嗎？

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

相關新聞

5歲女兒「調低汽車座椅」壓死2歲弟 父母告車商遭法院打臉：監護失職

家長帶小孩坐車要注意！中國大陸上海市浦東新區前年發生一起親子行車悲劇，2023年5月1日，宗姓男子駕駛廂型商務車，載著妻子及5歲女兒、2歲7個月兒子外出。途中，5歲女兒將第二排座椅調得極低，意外壓住坐在第三排的弟弟頭部，導致其缺氧缺血性腦病變，經送醫搶救仍不治。

陸5大國家公園「上戶口」了 守護珍稀邁大步

中國首批設立的五個國家公園「上戶口」了，透過完成確權登記，三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等就此畫清自然資...

遭公路包圍！大陸江西最強釘子戶雜草叢生 屋主難忍噪音搬離：後悔了

位於中國大陸江西金溪縣G206公路上的「最強釘子戶」，近日被發現人去樓空，且院內生滿雜草。據了解，屋主一家人因難忍噪音，已於今年4月搬走，在外租屋。 據《縱覽新聞》報導，「最強釘子戶」是一幢二層高的

上海書展擴大登場 台版書掀收藏潮

2025上海書展13日登場，各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹...

南沙港澳台短劇賽 「葵花雞」奪金

為促進兩岸三地短劇文化交流，並展現南沙港澳台實習生的職場風貌，由新華港澳國際青創中心、華青媒Lab.及港雋動力青年協會共...

陸特色小城 外國遊客青睞

全球公寓民宿預訂平台途家13日披露數據顯示，今年暑期，雲南迪慶、新疆伊犁等特色小城的民宿吸引不少外國遊客入住，更多中國特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。