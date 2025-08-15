5歲女兒「調低汽車座椅」壓死2歲弟 父母告車商遭法院打臉：監護失職
家長帶小孩坐車要注意！中國大陸上海市前年發生一起親子行車悲劇，2023年5月1日，宗姓男子駕駛廂型商務車，載著妻子及5歲女兒、2歲7個月兒子外出。途中，5歲女兒將第二排座椅調得極低，意外壓住坐在第三排的弟弟頭部，導致其缺氧缺血性腦病變，經送醫搶救仍不治。
根據《中國新聞周刊》報導，法院調查，事發時母親坐在第二排右側，女兒坐在左側，兒子則獨自坐在第三排左側。等待紅燈時，母親回頭發現女兒座椅過低，壓到弟弟頭部多時，孩子已全身青紫、失去意識。父母立刻將小孩送醫，但仍宣告死亡。
事後，宗姓夫妻向汽車公司提告，主張涉案車輛存在設計缺陷，缺乏自動回縮功能及明顯警告標示，並未盡到警示義務，要求車廠公開道歉並賠償200萬元人民幣（約新台幣836萬元）。
上海市浦東新區人民法院審理後認為，涉案車輛檢驗合格，且在用戶手冊已有相關警告，事故源於家長未履行監護職責，包括未使用安全座椅、放任5歲女兒自行操作座椅、長時間未關注幼兒狀況，因此駁回宗姓夫妻的訴訟請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言