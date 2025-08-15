陸特色小城 外國遊客青睞
全球公寓民宿預訂平台途家13日披露數據顯示，今年暑期，雲南迪慶、新疆伊犁等特色小城的民宿吸引不少外國遊客入住，更多中國特色小城受到外國遊客青睞。
中新社報導，隨著中國240小時過境免簽「朋友圈」擴容，今年暑期中國入境遊持續升溫。途家大數據指，外國遊客的足跡遍布在32個省份、253個城市。
從平台民宿預訂量看，今年暑期，外國遊客民宿預訂量最高的前五名城市分別為：上海、廣州、北京、成都和深圳。在預訂量排名前十的城市中，雲南傳統旅遊熱門地大理、昆明、麗江也占三席。
除了上述傳統旅遊大城市，外國遊客中國行足跡也日漸延伸到更具特色的小城。數據顯示，具少數民族風情的小城，如雲南迪慶、新疆伊犁等頗受外國遊客喜愛，暑期民宿預訂量在小城中居前列。據悉，今年暑期，迪慶的途家民宿吸引了來自美國、馬來西亞、新加坡等國的遊客。
從民宿預訂量增幅看，外國遊客在雲南保山和新疆吐魯番的民宿預訂量漲勢強勁，同比增長都超過1倍。
